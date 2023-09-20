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الأمن الجنائي تضبط 7 أشخاص بتهمة سرقة كيبلات كهربائية

9/20/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
ضمن الجهود الأمنية لقطاع الأمن الجنائي في تكثيف عمليات البحث والتحري حول سرقات الكيبلات الكهربائية، تمكنت إدارة مباحث محافظة الفروانية من القبض على 7 أشخاص يقومون بسرقة الكيبلات الكهربائية النحاسية وتخزينها بمواقع متفرقة في منطقة جليب الشيوخ، وذلك لتفكيكها وبيعها. هذا، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات، إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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