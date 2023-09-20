الأمن الجنائي تضبط 7 أشخاص بتهمة سرقة كيبلات كهربائية

الأمن الجنائي تضبط 7 أشخاص بتهمة سرقة كيبلات كهربائية
التاريخ
9/20/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
ضمن الجهود الأمنية لقطاع الأمن الجنائي في تكثيف عمليات البحث والتحري حول سرقات الكيبلات الكهربائية، تمكنت إدارة مباحث محافظة الفروانية من القبض على 7 أشخاص يقومون بسرقة الكيبلات الكهربائية النحاسية وتخزينها بمواقع متفرقة في منطقة جليب الشيوخ، وذلك لتفكيكها وبيعها. هذا، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات، إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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