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مي البلوشي حالة مرام مستقرة

9/20/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
كشفت الفنانة مي البلوشي عن استقرار الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة مرام البلوشي التي ترقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى جابر بعد تعرضها لوعكة صحية في الأيام الماضية أجبرتها على دخول المستشفى قبل ايداعها في غرفة العناية المركزة بطلب من الطاقم الطبي المشرف على علاجها.
وذكرت مي أن مرام حاليا في حالة صحية مستقرة بحسب ما ذكره الأطباء، لكنها لاتزال في وضع صحي خطر حيث تعاني من التهاب في الرئة، الأمر الذي تطلب إدخالها غرفة العناية المركزة للحصول على رعاية صحية مكثفة لحين تجاوز مرحلة الخطر، موضحة أن الزيارة لاتزال ممنوعة بقرار من الطبيب المشرف على علاج شقيقتها والزيارة تقتصر على رؤيتها من خلف الجدار الزجاجي حفاظا على حالتها الصحية.
وعن إمكانية سفر مرام للعلاج في الخارج، أفادت مي من خلال حديثها لـ«الأنباء» بأن وضع مرام الصحي حاليا يمنعها من السفر لوجودها في العناية المركزة، وفي حال استقرار الحالة والحصول على موافقة الجهاز الطبي قد تسافر لاستكمال العلاج في الخارج، خصوصا أن مرام في وضع صحي غير مستقر طوال الأشهر التسعة الماضية، وسبق ان أدخلت اكثر من مرة للمستشفى، وبفضل من الله ثم دعاء أسرتها ومحبيها تجاوزت الأزمات الصحية.
واختتمت مي حديثها بتوجيه الشكر لجميع من سأل عن شقيقتها من زملائها الفنانين أو جمهورها من خلال الاتصال الهاتفي أو زيارتها في المستشفى أو الدعاء لها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن مرام لاتزال تحت رحمة رب العالمين وهي بحاجة لدعاء محبيها لاستعادة صحتها وعافيتها.

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