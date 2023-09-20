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توتشة النجار أطربت الجمهور بأغنيات أميرة الأحزان

9/20/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
استضاف «مسرح الدراما» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن أنشطة مهرجان الموسيقى الدولي الـ 23، الحفل التركي «أميرة الأحزان»، والذي قدمت خلاله المطربة التركية توتشة النجار باقة من أجمل أغاني المطربة التركية الراحلة بيرغن الملقبة بـ «أميرة الأحزان»، وذلك بمصاحبة فرقة إسطنبول للوتريات تحت قيادة المايسترو د.بسام البلوشي.
شهد الحفل حضورا كبيرا من الجمهور في مقدمتهم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل وعدد من نجوم الاغنية الخليجية والشخصيات العامة، وتفاعل الحضور بحماس مع صوت النجار القوي وأدائها المتقن لأغنيات بيرغن التي تميزت بانها عاطفية حزينة، واكتمل المشهد بالفرقة الموسيقية التي شكلت سيمفونية فنية رائعة حازت إعجاب الجميع.
عكست الاغنيات الحزينة التي تم تقديمها في الحفل ما مرت به الفنانة الراحلة بيرغن من واقع مرير عاشته في حياتها الشخصية، فقد أصيبت بالعمى في عينها اليمنى حينما ألقى عليها زوجها حمض النيتريك، ولاحقا في سنة 1989 قتلت على يده فتعاطف معها العالم، وفي 2022 صدر فيلم عن قصة حياتها أعاد ذكراها وأغنياتها مجددا إلى الساحة الفنية، وحقق إيرادات عالية.
ومن الأغاني التي صدحت بها «أميرة الأحزان» بيرغن في حياتها: «لدي شكوى، مصير أشقائنا، إذا أحب الإنسان، امرأة الأحزان، حرقه ربي، فائدة حبي، لا أريد، أعوام لا ترحم، شبابي الذاهب، تنتهي محنة الغربة في القبر، بكائي الأخير».

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