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الشاعر عبدالله العنزي لـ الأنباء أتمنى تمثيل الكويت خير تمثيل في المحافل الدولية

9/20/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تأهل الشاعر الكويتي عبدالله علي العنزي إلى المرحلة النهائية بفئة «المديح النبوي» للشعر الفصيح بـ «منحة البدر» التي تنظم ضمن مهرجان البدر بنسخته الثانية بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والتي سيعلن اسم الفائز بها اليوم «الخميس».
وجاء تأهل الشاعر الكويتي عبدالله علي العنزي بعد ان ترشح ديوانه الشعري الفصيح في المديح النبوي من بين 350 عملا من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء»، أعرب الشاعر عبدالله العنزي عن سعادته بمشاركته في «منحة البدر» للشعر الفصيح التي تم إطلاقها في فبراير الماضي والتي تسلط الضوء على مناقب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وملامح سيرته النبوية الشريفة.
وتمنى العنزي ان يمثل الكويت خير تمثيل في جميع المحافل الدولية بعد تأهله للمرحلة النهائية في هذه المسابقة التي شارك بها 350 شاعرا من شتى الدول، شاكرا سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة على دعمه ورعايته لهذه المسابقة.
يشار إلى ان الأعمال في فئة المديح النبوي، ترشح فيها إلى الأدوار النهائية كل من: «قبس من ذاكرة المنتهى» عبدالله علي العنزي (الكويت)، و«محاولة للتأويل» عبدالناصر عبدالمولى (مصر)، و«باب البقيع» ياسين العشاب (المغرب).
يذكر ان الشاعر الكويتي عبدالله علي العنزي حقق المركز الثاني لجائزة كتارا لشاعر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عام 2021، كما حقق جائزة كتارا للشعر العربي عام 2022.

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