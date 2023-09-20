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19 مليار دولار حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط بحلول 2032

9/20/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن شركة بريسيدانس ريسيرتش، أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز إلى 18.94 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك مقارنة بقيمة السوق البالغة 5.13 مليارات دولار في عام 2022، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.96% بين 2023 و2032.
وقدر التقرير ارتفاع حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق النفط والغاز في 2024 إلى 6.66 مليارات، ثم إلى 14.59 مليار دولار في عام 2030، ليوالي ارتفاعه ليصل في عام 2031 إلى 16.66 مليار دولار.
وقال التقرير ان الذكاء الاصطناعي في سوق النفط والغاز يشير إلى تطبيق خوارزميات الكمبيوتر المتقدمة لتحسين الجوانب المختلفة لصناعة النفط والغاز. تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتفسير الكم الهائل من البيانات الناتجة أثناء استكشاف مصادر النفط والغاز الطبيعي وحفرها وإنتاجها وتوزيعها وإدارتها.
ويتمثل الهدف الأساسي للذكاء الاصطناعي في هذا القطاع في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز السلامة، وتخفيف المخاطر البيئية، ومن المتوقع أن تحتفظ أميركا الشمالية بأكبر حصة في السوق خلال فترة الدراسة بفضل إنتاج النفط والغاز.
فقد أنتجت الولايات المتحدة في عام 2022 على سبيل المثال، وحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية أكثر من 28.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي الجاف من رواسب الصخر الزيتي. وتستخدم شركات النفط والغاز الأميركية الشمالية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الزلزالية وبيانات الآبار والمعلومات الجيولوجية لتحسين الاستكشاف وإدارة الخزانات.
وتساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التنبؤ باحتياطيات الهيدروكربون بشكل أكثر دقة. وعلاوة على ذلك، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الإنتاج في حقول النفط، فضلا عن المراقبة والتحليلات التنبؤية لزيادة كفاءة الإنتاج إلى الحد الأقصى مع تقليل تكاليف التشغيل.
وتوقع التقرير أن تحقق منطقة آسيا والباسيفيك أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، حيث تشهد أنشطة الحفر والإنتاج والاستكشاف تحولا كبيرا بفضل الذكاء الاصطناعي. وتحدث هذه الأنشطة في المناطق النائية، حيث يكون من الضروري تتبع مجموعة متنوعة من الأصول وتحسينها.
وبمساعدة إنترنت الأشياء، يمكن للعاملين الميدانيين استخدام أدوات الصيانة الاستباقية، وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي، والمراقبة البيئية، والصحة والسلامة، وإدارة الأصول، وظروف عمل أفضل، وتستهلك آسيا مصادرها بمعدل 47%، تليها بقية دول العالم بنسبة 24%، نظرا لتوقع اعتمادها استخدامات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.
وقال التقرير ان حصة إيرادات أميركا الشمالية بلغت 39% في عام 2022، في حين استحوذ قطاع الصيانة التنبؤية على 31% في عام 2022، أما حصة قطاع التطبيقات الأولية في الإنتاج فقد بلغت 52.3% في عام 2022.
وعند تقسيم التقرير حسب المكونات، فمن المتوقع أن يحتفظ قطاع الأجهزة بأكبر حصة في السوق خلال الفترة المتوقعة، حيث لا يعتمد الذكاء الاصطناعي في سوق النفط والغاز على البرامج والخوارزميات فحسب، بل يعتمد أيضا على حلول الأجهزة المتخصصة المصممة لدعم المتطلبات الحسابية الفريدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة.
وتعتبر مكونات الأجهزة هذه ضرورية لمعالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات وتشغيل التعلم الآلي المعقد ونماذج التعلم العميق بكفاءة. ان بعض الأجهزة الرئيسية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز هي وحدات معالجة الرسومات، ووحدات المعالجة المركزية وغيرها.
وتلعب وحدات المعالجة المركزية دورا مهما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمعالجة المسبقة للبيانات، والتعامل مع أعباء عمل معينة للذكاء الاصطناعي، وإدارة مهام النظام بشكل عام، وحسب الوظيفة والمهام توقع التقرير أن ينمو قطاع تخطيط الإنتاج بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، نظرا للدور الكبير والمهم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي بهذا المجال.
ويتضمن تخطيط الإنتاج تحسين تخصيص الموارد المالية، وجدولة العمليات، وإدارة عمليات الإنتاج لضمان استخراج ومعالجة المواد الهيدروكربونية بكفاءة وفاعلية من حيث التكلفة. ولا يغيب عن البال ان تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم ايضا لتعزيز عملية صنع القرار بالإضافة لمراقبة بيانات أداء الآبار والمنشآت بشكل مستمر، وتعديل معلومات التشغيل لتحسين الإنتاج.
أما حسب التطبيق، فقد توقع التقرير أن ينمو قطاع التكرير والتوزيع والتسويق بشكل ملحوظ خلال فترة التنبؤ. ويستخدم الذكاء الاصطناعي في الصناعة التحويلية لتبسيط العمليات، ورفع معايير السلامة، وتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتعزيز الربحية وتحسين عمليات التكرير كالتقطير والتكسير والمزج لتحسين الإنتاجية وجودة المنتج وكفاءة الطاقة.

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