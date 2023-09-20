الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة في نطاق 5 25% - 5 5% دون تغيير

الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة في نطاق 5 25% - 5 5% دون تغيير
التاريخ
9/20/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس معدل فائدته الرئيسية في نطاق 5.25% - 5.5% دون تغيير.
وقام «الفيدرالي» برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس، ومايو، ويونيو، ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2023 وثبت مرتين، بينما يتبقى اجتماعين في 1 نوفمبر و13 ديسمبر 2023.
وجاء القرار الأخير متوافقا مع التوقعات، في حين يترصد خبراء وتجار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجهات المستقبلية.
وقبل حملة التشديد النقدي، كان سعر الفائدة في مارس 2022 بنطاق 0.25% إلى 0.50%.
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