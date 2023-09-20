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الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة في نطاق 5 25% - 5 5% دون تغيير

9/20/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس معدل فائدته الرئيسية في نطاق 5.25% - 5.5% دون تغيير.
وقام «الفيدرالي» برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس، ومايو، ويونيو، ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2023 وثبت مرتين، بينما يتبقى اجتماعين في 1 نوفمبر و13 ديسمبر 2023.
وجاء القرار الأخير متوافقا مع التوقعات، في حين يترصد خبراء وتجار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجهات المستقبلية.
وقبل حملة التشديد النقدي، كان سعر الفائدة في مارس 2022 بنطاق 0.25% إلى 0.50%.

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