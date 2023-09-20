ودائع الأجانب تحافظ على زخمها بالكويت استقرت عند 9 مليارات دينار



47.59 مليار دينار.. ودائع القطاع الخاص من المقيمين على مستوى النشاط المحلي القروض الشخصية تتزايد.. ١٥.٨ مليار دينار «إسكانية» و1.94 مليار «استهلاكية»



أحمد مغربي

حافظ بنك الكويت المركزي على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء موثوق للمدخرات وذلك من خلال الرفع المتدرج والمتوازن لسعر الخصم والذي وصل إلى 4.25%، ونجح «المركزي» كذلك في اجتذاب ودائع من الأجانب غير المقيمين في الكويت وصلت إلى أكثر من 9 مليارات دينار بنهاية شهر يوليو 2023، وتعكس الثقة الأجنبية في الودائع الكويتية لما تتمتع به عمليات الإيداع من جاذبية وتنافسية في أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك الكبرى حول العالم، والثقة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي ككل.

وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان ودائع الأجانب من غير المقيمين في الكويت تنقسم إلى أكثر من 5 مليارات دينار لدى البنوك المحلية و3.9 مليارات دينار لدى جهات أخرى.

وتأتي إيداعات الأجانب لدى البنوك الكويتية رغم ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية والتي وصلت لنطاق 5.25% إلى 5.5% في يوليو 2023، لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 22 عاما، وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% اعتبارا من تاريخ 27 يوليو 2023، وجاء القرار للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي.

وأظهرت البيانات أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للأجانب (غير المقيمين) بلغت 3.4 مليارات دينار ومنها بالدينار الكويتي 134.5 مليون دينار، كما بلغت القروض للبنوك الأجنبية أكثر من ملياري دينار.

من جهة ثانية، ارتفع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك إلى العملاء لتبلغ 18.5 مليار دينار موزعة على قروض إسكانية للمواطنين بقيمة 15.8 مليار دينار وقروض استهلاكية بقيمة 1.94 مليار دينار.

ونشير إلى أنه وفقا للتعاريف الخاصة ببيان الوضع المالي للبنوك، فإنه يقصد بالمقيمين الأشخاص الكويتيــــين الطبيعيــين والاعتباريين وكذلك الأشخاص غير الكويتيين الحاصلين على إذن عمل أو تصاريح إقامة صادرة عن الجهات الرسمية، ويشترط بالنسبة للشركات والمنشآت التجارية ان تكون المنشأة مقامة في الكويت ومرخصا لها من وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى المختصة.

كما يعتبر غير المقيمين كل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بخلاف ما ذكر أعلاه، وكذلك أعضاء الهيئات الديبلوماسية والأجنبية والهيئات التابعة لها، وتعتبر المؤسسات مقامة في الخارج إذا كان مركزها الرئيسي يقع خارج الكويت، فيما عدا فروع البنوك الأجنبية التي تم إنشاؤها في الكويت فإنها تعتبر وفقا للتراخيص الصادرة لهذه الفروع من الجهات المقيمة.

وإجمالا، فإن ودائع القطاع الخاص من المقيمين على مستوى النشاط المحلي قد بلغت 47.59 مليار دينار.

وبصفة عامة تختلف شروط الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، شأنها في ذلك شأن ودائع القطاعات الأخرى، بحسب أجل وقيمة كل منها والأوضاع السائدة في السوق المصرفي في تاريخ الإيداع، وتتحدد شروط كل وديعة وفقا للعقود المبرمة بين الجهات المودعة والبنوك المودع لديها، ولا توجد قيمة محددة ثابتة للودائع كما تختلف آجال كل منها بحسب متطلبات كل جهة سواء حكومية أو خاصة.

3.2 مليارات دينار لشراء أوراق مالية

كشفت البيانات ان إجمالي القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية قد بلغ 3.2 مليارات دينار بنهاية شهر يوليو الماضي، وذلك بانخفاض طفيف عن شهر يونيو، وتتوزع شراء الأوراق المالية على شركات ومؤسسات مالية بقيمة ملياري دينار وللأفراد بقيمة 1.15 مليار دينار.

قروض الزراعة والأسماك.. لأعلى مستوياتها

حلقت القروض الموجهة للزراعة وصيد الأسماك إلى أعلى مستوياتها تاريخيا لتبلغ 32.1 مليون دينار بنهاية شهر يوليو الماضي. فيما سجلت القروض الممنوحة للإنشاء زيادة شهرية طفيفة لتبلغ 2.4 مليار دينار، وبلغت لقطاع الصناعة 2.7 مليار دينار، وأظهرت البيانات ان التسهيلات الائتمانية التي تم تقديمها لقطاع التجارة بلغ 3.5 مليارات دينار.