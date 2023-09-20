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التعليم العالي فتح باب التسجيل بخطة الشواغر للبعثات الخارجية للتخصصات الطبية الطب البشري في أستراليا

9/20/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للتخصصات الطبية (الطب البشري) في (أستراليا) للعام الجامعي (2023/2024) للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة (النظام الموحد) أو ما يعادله بالقسم العلمي الحاصلين على الثانوية في عامي (2021-2022 و2022-2023) اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري.
وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف لمياء الملحم في بيان صحافي أمس الأربعاء إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع بأهمية زيادة تقديم فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلبة الراغبين في دراسة برنامج البكالوريوس.
وأضافت الملحم أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز المنظومة الصحية بكوادر وتخصصات طبية متميزة ذات جودة وكفاءة عالية لسد حاجة سوق العمل في هذا القطاع الحيوي انسجاما مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
وأوضحت أنه نظرا لاشتراط جامعات الدول الأجنبية للقبول في السنة التمهيدية في التخصصات الطبية (طب البشري) الحصول على مستوى محدد باللغة الإنجليزية، لذا يشترط للراغبين في التسجيل بخطة بعثات الشواغر تقديم وإرفاق شهادة اختبار الأيلتز (الأكاديمي/ UKVI) بدرجة (6.5) كحد أدنى وألا تقل عن درجة (6) في أي بند من بنود الاختبار أو ما يعادل ذلك للدرجة الكلية والبنود في اختبار التوفل.
وذكرت أن التسجيل الالكتروني في خطة الشواغر سيكون اعتبارا من يوم السبت 30 الجاري حتى الساعة الثانية ظهرا في الثالث من أكتوبر المقبل ولمعرفة الإرشادات وشروط القبول وللتسجيل الدخول مباشرة عبر برنامج الطب البشري من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة الملحم أنه في حال رغبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023-2024 أو بخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية أو بعثات التميز بالتقديم لخطة بعثات الشواغر، فإنه يجب عليهم الانسحاب من تلك البعثة حتى يتسنى لهم التسجيل في خطة الشواغر، علما أنه في حال عدم قبولهم في خطة الشواغر فلن تتم إعادة المقعد الذي تم الانسحاب منه.
وثمنت تعاون مكاتب وزارة التعليم العالي الثقافية في دول الإيفاد وما تقوم به من جهود تتواءم مباشرة مع أهداف الوزارة التي تأتي في إطار اهتمام الدولة بالعنصر البشري وتهيئة الفرص لتمكين الشباب الكويتي الواعد من الحصول على بعثات خارجية تتوافق مع جودة مخرجات التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل بهدف تعزيز القدرة التنافسية للكويت عالميا.

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