بالفيديو الجوعان الاحتفال بيوم السلام العالمي 25 الجاري

إطلاق شبكة المرأة العربية للسلام ومقرها الكويت وتتبع إدارة معهد المرأة للتنمية والسلام

حنان عبدالمعبود

أعلنت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان، عن تنظيم الاحتفال بيوم السلام العالمي بنسخته الثامنة في 25 الجاري تحت شعار «العمل من أجل السلام.. طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية»، لافتة إلى ان الاحتفال سيواكبه انعقاد الاجتماع الأول لشبكة المرأة العربية للسلام برعاية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وقالت الجوعان في كلمة لها خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد للإعلان عن الأنشطة التي ستقام على هامش الاحتفال بحضور الإعلامية فيحاء السعيد ومجموعة من المشاركين، ان المعهد يحتفل سنويا باليوم العالمي للسلام والذي يصادف 21 من سبتمبر تأكيدا لمسيرة المعهد واختيارا لنهج الوطن بالجنوح نحو السلام وتأكيدا للدور الوطني لشعبنا الطيب المسالم وتأكيدا لرسالة الكويت التي تحملها للعالم وهي رسالة السلام والإنسانية.

وأضافت: الكويت تمد يدها بالسلام لذا دعونا أشقاء لنا من الدول العربية وهم نخبة رفيعة المستوى مهتمة بصناعة السلام، كما ان الاحتفال يتزامن مع مؤتمر القمة المعنى بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة تقربنا من إرساء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا لا خوف فيها ولا عنف، كما يتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى اهتمام المعهد بثوابت مجتمعنا المسالم وشعار دولتنا وجهودها نحو تعزيز قيم السلام في العالم.

وكشفت عن مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من أكثر من 11 دولة عربية وخليجية لإثراء جلسات العمل التي تتناول الكويت ودورها المحوري في عملية السلام وسيناريوهات مستقبل الحضور النسائي في المنطقة العربية ودور النساء في مسارات السلام وقرار مجلس الأمن 1325، لافتة إلى تنظيم معرض للفن التشكيلي يقام على هامش الاحتفال بعنوان «ريشة السلام» ويضم مجموعة متميزة من اللوحات الفنية لعدد من فناني الكويت.

ولفتت إلى إطلاق شبكة المرأة العربية للسلام ومقرها الكويت وهي تابعة لإدارة معهد المرأة للتنمية والسلام ومن أهم قطاعاته الذي انطلقت منه الفكرة، ويشارك في عضويتها حاليا عدد من الشخصيات من 15 دولة عربية.

وتابعت الجوعان: تعد الشبكة أداة لتوحيد الجهود وتعبئة الطاقات الإنسانية وتوجيهها نحو غايات محددة مع ما يفترضه ذلك من تعاون الأعضاء وتوزيع الأدوار والتنسيق للعمل في مجال السلام من مشاركة في المفاوضات التي تستدعي وجودها الفاعل والمؤثر، مؤكدة أن الاجتماع الأول لعضوات الشبكة سيعقد صباح الأربعاء27 الجاري، معربة عن الأمل في أن يثمر هذا العمل تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في العيش بكرامة وسلام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وحروب ودمار ونزوح وتشريد.