بالفيديو العيبان دعم البرامج الموجهة لتشجيع الشباب على الحوار البناء

السبيعي: تعزيز المساحات أمام الشباب المبادر لتعزيز قدراتهم على البحث والدراسة وإبداء الرأي



آلاء خليفة

تحت رعاية وحضور وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، وضمن فعاليات ملتقى قوة الكلمة للمناظرات، افتتحت جامعة الكويت ملتقى «قوة الكلمة للمناظرات» وذلك بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري وعدد من عمداء كليات جامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من مختلف الكليات والذي أقيم في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.

في البداية، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أهمية دعم البرامج التنموية الموجهة للشباب لتشجعيهم على الحوار البناء وقوة الكلمة لتنمية شخصياتهم والاستثمار بطاقاتهم لضمان جودة أدائهم عند الانتقال لميدان العمل. وقال العيبان إن رعاية الدولة لمثل هذه الملتقيات تأتي لدعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها جامعة الكويت لتنظيم مثل هذه البرامج وتشجيع الشباب على المشاركة بها نظرا لإسهاماتها المهمة بتنمية العقول الشبابية وتوسيع إدراكها لتجعل منهم شبابا ناضجا قولا وعملا، وتقدم بعميق الشكر لجامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة وللفريق الوطني للمناظرات على هذا التنظيم المميز للملتقى، معربا عن تمنياته بنجاح الحلقات النقاشية وورش العمل التي تقام على مدى أيام الملتقى الثلاث.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن الهيئة معنية بتعزيز المساحات أمام الشباب المبادر لتعزيز قدراتهم على البحث والدراسة وإبداء الرأي وممارسة التفكير الناقد، ما يعمل على صقل شخصياتهم القيادية. ولفت السبيعي إلى أن عقد هذه الملتقيات في مجال المناظرات يؤكد اهتمام الدولة بالشباب والذي أثمر فوز الفريق الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي اختتمت قبل أسابيع في قطر.

بدوره، أوضح القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.جاسم الحمدان ان تنظيم مثل هذا الملتقى يتيح لطلبة الجامعة الفرصة للتعبير عن الرأي وتنمية احترام الرأي الآخر وتطوير مهارات الاستماع والتحليل والنقد، إضافة إلى صقل مهارة التعبير وتجميع الافكار وانتقائها وتنمية مهارات البحث والاطلاق من خلال تعلم أهم المعايير الاساسية لفن الحوار والمناظرة، لافتا إلى ان الملتقى يحتوي على برنامج متكامل لمدة 3 أيام متتالية ما بين ورش تدريبية ومعرفية وحلقة حوارية ومناظرة جماهيرية ومعرض للاندية المهنية والجامعات.

من جانبه، أوضح رئيس الفريق الوطني للمناظرات فهد السبيعي ان الدراسة الأكاديمية ليست كافية ليصبح الخريج على قدر المسؤولية وانما على الطلبة الانخراط في الأنشطة الطلابية وفي العمل النقابي الذي يصقل مهارات وخبرات الطلاب، مؤكدا ان الجامعة بيئة متكاملة تضم الكثير من الأنشطة والأندية الطلابية والفعاليات المختلفة التي يفترض على الطلاب الاستفادة منها خلال وجودهم بالجامعة.

من ناحيتها، ذكرت رئيسة نادي مناظرات جامعة الكويت مريم الرفاعي ان الكلمة تقنع وتلهم وتغير العالم وتؤثر على الآخرين، مؤكدة على قوتها وأهميتها في حياتنا اليومية وفي صنع القرار.

وذكرت الرفاعي ان الملتقى يتناول عدة حوارات في مجال السياسة والعلاقات الإنسانية وفن المناظرة والتواصل الفعال وبناء جسور التواصل وتعزيز الحوار المبني على احترام الاختلاف في وجهات النظر.