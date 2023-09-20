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بالفيديو أطفال الرياض ينضمون لقطار بداية العام الدراسي

9/20/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
عاد أطفال الرياض إلى مدارسهم صباح أمس ليكونوا آخر الملتحقين من المراحل الدراسية بقطار العام الدراسي بعد ان انطلق يوم الأحد الماضي وانتظم فيه جميع طلبة المراحل التعليمية، وقامت الإدارات المدرسية باستقبال الأطفال من خلال إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية بحضور أولياء أمورهم.
في سياق آخر، ذكر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة، بدأ في حملاته التوعوية في بداية الأسبوع الأول من العام الدراسي 2023/2024، مؤكدا أن الأنشطة المدرسية تسهم في رفع المستوى الثقافي والعلمي لأبنائنا الطلبة من خلال التعاون المشترك مع الجهات الحكومية.
وأكد السليماني أن قوة الإطفاء العام أقامت في مدرسة هشام بن أمية الابتدائية بنين محاضرة توعوية عملية لأبنائنا الطلبة عن الحرائق والمحافظة على سلامة المدرسة وضرورة تجنب مخاطر الحريق وتثقيفهم في عدم العبث في المنشآت التعليمية، وقد قام ضباط قوة الإطفاء العام في تقديم برامج ومحاضرات بطريقة عملية ومباشرة لأبنائنا الطلاب، بهدف توعيتهم بمخاطر الحريق سواء كان في المدرسة أو في البيت، للوقاية من حوادث الحريق.
من جهته، أشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام محمد الغريب إلى أن الحملة التوعوية التي تقيمها قوة الإطفاء العام بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات وبالتنسيق مع وزارة التربية انطلقت تحت شعار «عودة آمنة»، وتهدف لتوعية الطلبة عن كيفية تفادي الحوادث والحرائق.
وعودة إلى دوام رياض الأطفال، فقد أكدت مديرة روضة المقدسي هبة الكندري ان دوام اول يوم مر بهدوء ويسر ودون أي عراقيل تذكر ولله الحمد، مشيرة إلى انه تم توفير العمالة الكافية للمدرسة وتجهيزها بالكامل لاستقبال ابنائنا.
واضافت الكندري في تصريح لـ «الأنباء» ان الأطفال كانوا متجاوبين مع معلماتهم دون خوف او ارتباك، موضحة ان ذلك بسبب الدور الكبير للحضانات التي هيأت الطفل قبل دخوله الروضة، وهذا شيء له اثر طيب في نفوس الأطفال، متمنية عاما دراسيا ناجحا لابنائنا في جميع مراحلهم الدراسية.
من جانبها، قالت الموجهة الفنية لرياض الأطفال سهام الربيعة، خلال جولتها في روضة أحد التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، إن استعداد روضة أحد لليوم الأول كان استعدادا مناسبا ومليئا بالأفكار الترحيبية للأطفال بالإضافة إلى أجواء تتسم بالطمأنينة والهدوء. من جانبها، قالت مديرة روضة أحد كوثر بوعباس أن الروضة استقبلت ما يقارب 100 طالب وطالبة في يومها الأول وأن التسجيل للعام الجديد مازال قائما حتى يوم 27 الجاري، كما شكرت بوعباس جهود وزارة التربية على استعدادهم للعام الجديد وحرصهم على المتعلمين من جميع النواحي وتوفير الوجبات الغذائية الصحية المناسبة لهم، متمنية عاما جديدا حافلا بالنشاط والإنجازات.

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