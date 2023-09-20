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بالفيديو معهد المهندسين المدنيين البريطاني Ice يمنح العتل العضوية الفخرية

9/20/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
منح معهد المهندسين المدنيين البريطاني ice رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل العضوية الفخرية، كأول مهندس خليجي وعربي يحصل على هذه العضوية الفخرية، وفق ما قاله نائب رئيس المعهد سيان هارز في ختام حفل توقيع «المهندسين» مع المعهد البريطاني أمس بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس اتفاقية تعاون مشترك بينهما. وقال رئيس جمعية المهندسين: أتوجه بالشكر على هذه العضوية، وهذا التكريم الذي نعتبره تكريما للمهندس الكويتي والعربي، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين الجانبين في المستقبل للاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير مهارات المهندس الكويتي. وأعرب العتل عن شكره الجزيل للسفيرة بليندا لويس على رعايتها التعاون بين المهندسين الكويتيين والمجتمع المدني في بريطاني، مضيفا أننا سنعمل معا على نقل المعرفة على كافة المستويات وخاصة في مجال البنية التحتية وتحسين الطرق وبناء الجسور.
وأوضح أن الاتفاقية نافذة وفعالة بمجرد التوقيع عليها، مشيرا إلى أن الجمعية ستسعى الى الاتفاق مع وزارات الدولة ومنها «الأشغال» لإشراك المهندس الكويتي في اصلاح الطرق من خلال العقود التي ستوقعها الأشغال لنقل الخبرات. وأشار الى أن الاتفاقية تشمل كافة أعضاء الجمعية وليس الكويتيين فقط في الأشغال، مؤكدا أنه سيتم التنسيق في مجال الاعتماد الاكاديمي وفقا لهذه الاتفاقية.
وحول التحديات في المجتمع المدني، قال العتل: «إن الكويتيين قادرون على حل كافة المشاكل ومواجهة التحديات بالتعاون مع الدولة ومؤسساتها فهي قضايا داخلية ـ محلية لايتم طرحها على مستوى العلاقات الخارجية».
بدورها، أكدت السفيرة البريطانية بليندا لويس أهمية الاتفاقية وأنها فرصة جيدة لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمهني في البلدين، مضيفة انها تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
وذكرت السفيرة: هناك آلاف الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة والذين سيستفيدون من الاتفاقية في مجالات الهندسة والعلوم.
وقال نائب رئيس المعهد البريطانيين شون هاريس إن أبرز التحديات التي نواجهها تتمثل في فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرا الى ان هناك 59 طالبا يدرسون الهندسة المدنية في المملكة المتحدة بالوقت الحاضر.

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