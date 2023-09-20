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حمد العليان إنشاء مدارس حكومية ذات تعليم أجنبي

9/20/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان
قدم النائب حمد العليان اقتراحا لإنشاء عدد من المدارس الحكومية ذات التعليم الأجنبي وأخرى ذات التعليم ثنائي اللغة تتبع قطاع التعليم العام، وتشرف عليها وتملكها بالكامل وزارة التربية، وتكون الدراسة فيها بالمجان كحال الدراسة في مدارس التعليم العام على ان تغطي جميع محافظات الكويت.
وعلل العليان اقتراحه بأن الدستور الكويتي اهتم بالتعليم اهتماما بالغا، وبرز هذا الاهتمام في نص المادة 13 على ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، كما تنص المادة 40 على ان «التعليم حق للكويتيين» تكفله الدولة.
وزاد بقوله: يوجد في الكويت نوعان من التعليم، الأول تعليم حكومي مجاني «التعليم فيه باللغة العربية فقط».
والثاني تعليم خاص يتحمل فيه ولي الأمر دفع تكاليفه التي عادة ما تكون تكاليف باهظة، إذ ينقسم هذا التعليم الخاص الى 3 أنماط «تعليم عربي وتعليم أجنبي وتعليم ثنائي اللغة»، حيث إنه لوحظ في السنوات الماضية تنامي المدارس الخاصة الأجنبية وثنائية اللغة بأنظمتها المختلفة بشتى المراحل الدراسية، كما لوحظ ارتفاع مستمر في مصاريف رسوم تلك المدارس، ما أثر سلبيا على ميزانية أولياء أمور الطلبة الكويتيين، ونظرا لغياب (التعليم الأجنبي والتعليم ثنائي اللغة) الحكومي في الكويت، وهو الذي أصبح خيار الكثير من الأسر الكويتية، إلا انه يمنعهم من الانضمام له عدم وجوده في التعليم الحكومي من جهة، وارتفاع تكاليفه في المدارس الخاصة بشكل كبير من جهة أخرى، ولذلك قدم هذا الاقتراح.

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