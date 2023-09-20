صندوق يصرف للعمالة مستحقاتهم

كشف مصدر بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء»، عن أن الهيئة تسعى بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية الى ضمان حصول العمالة على مكافأة نهاية الخدمة «عبر إنشاء صندوق خاص لمستحقات العمالة». وبين المصدر أن الهيئة تعمل على رصد التجارب في دول مجلس التعاون التي اعتمدت لضمان حصول العمالة على مستحقاتها بأسرع وقت وتخفيف الضغط عن الجهاز القضائي الذي يتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالعمالة والمستحقات، مبينا أن النقاش حول إنشاء صندوق يتم من خلاله صرف مستحقات العامل، وذلك باعتماد نظام مشابه لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث يتم دفع مبلغ محدد وفق معايير وضوابط جار مناقشتها، ويكون مشابها لما هو معتمد في عدد من دول التعاون، على أن يتم الدفع وفق قانون من الشركة عبر الصندوق الذي تجري المناقشة لإنشائه تسهيلا على أصحاب الأعمال والعمالة وتخفيفا من القضايا التي ترفع بشأن المخصصات وضمانا لأن يأخذ كل ذي حق حقه.

وبين المصدر أن الصندوق لن يكون محصورا فقط في الشركات والمؤسسات المتعثرة بل يشمل كل أنشطة القطاع الأهلي، على أن يتم صرف مستحقات العمالة من خلاله، موضحا أن العامل لا يتحمل أي رسوم للصندوق إنما يتحملها أصحاب الأعمال لأنهم وفق القانون هم من سيدفعون مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.