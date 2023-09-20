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صدور مرسوم بتعيين المستشار د عادل بورسلي رئيسا لـالتمييز

9/20/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر مجلس الوزراء أمس مرسوما بتعيين المستشار د.عادل ماجد جاسم علي بورسلي رئيسا لمحكمة التمييز.
وكان مجلس القضاء قد اعتمد خلال جلسة عقدها أول من أمس ترشيح المستشار بورسلي رئيسا للمجلس ولمحكمة التمييز.

MENAFN20092023000130011022ID1107109737

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