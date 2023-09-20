صدور مرسوم بتعيين المستشار د عادل بورسلي رئيسا لـالتمييز

صدور مرسوم بتعيين المستشار د عادل بورسلي رئيسا لـالتمييز
التاريخ
9/20/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر مجلس الوزراء أمس مرسوما بتعيين المستشار د.عادل ماجد جاسم علي بورسلي رئيسا لمحكمة التمييز.
وكان مجلس القضاء قد اعتمد خلال جلسة عقدها أول من أمس ترشيح المستشار بورسلي رئيسا للمجلس ولمحكمة التمييز.
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