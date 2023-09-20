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بالفيديو ولي العهد يبدأ زيارة للصين تلبية لدعوة الرئيس شي جينبينغ

9/20/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته، غادر البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلــك للقــــاء سمــــوه مع فخامته ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.
وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، ونائـــــب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلـــس الوزراء ووزير الدفــــاع الشيــــخ أحمد الفهد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمـــد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، وكبار المسؤولين بالدولة.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

MENAFN20092023000130011022ID1107109734

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