عامر العجمي الناطق الرسمي باسم الحكومة
التاريخ
9/20/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري قرارا وزاريا رقم (23) بتسمية عامر العجمي رئيسا لقطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وكان مرسوم يحمل رقم 192 لسنة 2023 قد صدر في 11 سبتمبر الجاري بتعيين عامر العجمي في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد.
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