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عامر العجمي الناطق الرسمي باسم الحكومة

9/20/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري قرارا وزاريا رقم (23) بتسمية عامر العجمي رئيسا لقطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وكان مرسوم يحمل رقم 192 لسنة 2023 قد صدر في 11 سبتمبر الجاري بتعيين عامر العجمي في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد.

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