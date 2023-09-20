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ولي العهد السعودي إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلابد للمملكة من حيازته بالمثل

9/20/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، انه «إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلابد للمملكة من حيازته بالمثل».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة أجراها مع سموه كبير المذيعين السياسيين في قناة «فوكس نيوز» الأميركية بريت باير في مدينة «نيوم»، أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.
وتابع ولي العهد السعودي في هذا الشأن «نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية»، مشيرا إلى أن «أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم»، مشددا على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.
من جهة أخرى، قال الأمير محمد بن سلمان، إن زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد ولي العهد السعودي أنها «مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل».
وغطت المقابلة، التي تأتي في سياق تحولات ومستجدات إقليمية وعالمية، مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة، وتعد الأولى لولي العهد السعودي مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.

MENAFN20092023000130011022ID1107109730

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