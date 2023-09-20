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بثور الأذن.. أسبابها وطرق التعامل معها

9/20/2023 7:17:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بثور الأذن هي عبارة عن تورم أو تشكل كتل صغيرة على الأذن الخارجية. وقد تكون هذه البثور نتيجة لعدة أسباب، منها وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. التهاب الجلد: يمكن أن يسبب التهاب الجلد على الأذن البثور، ويشمل ذلك التهاب الجلد العادي والتهاب الجلد الدهني (القيحي) والتهاب الجلد الفطري.

2. التهاب الغدد الدهنية: قد يحدث انسداد في الغدد الدهنية الموجودة في الأذن، مما يؤدي إلى تكوُّن بثور دهنية.

3. الاحتكاك أو الإصابة: يمكن أن يحدث تهيج وتورم الأذن نتيجة للاحتكاك المستمر أو الإصابة في هذه المنطقة، سواء بسبب استعمال النظارات أو السماعات أو القرط أو الاحتكاك أثناء التنظيف.

للتعامل مع بثور الأذن، يمكنك اتباع الإرشادات التالية:

1. الحفاظ على نظافة الأذن: قم بتنظيف الأذن بلطف باستخدام ماء فاتر وصابون معتدل. تجنب استخدام القطنيات أو الأدوات الحادة لتجنب إصابة الجلد.

2. تجنب الاحتكاك والتهيج: قم بتجنب إجراءات تؤدي إلى احتكاك مستمر للأذن، مثل ارتداء النظارات بشكل غير مناسب أو ارتداء القرط الضيق. كما ينصح بتجنب الحك أو الخدش الزائد للأذن.

3. تطبيق الشاي الدافئ: يمكن استخدام كيس شاي دافئ (مثل الشاي الأخضر أو الشاي المستخدم) ووضعه على البثرة لمدة قصيرة لتهدئة الالتهاب وتقليل الانتفاخ.

4. الابتعاد عن عصر البثرة: يجب تجنب عصر البثرة أو محاولة فتحها بواسطة الأدوات المنزلية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة وتفاقم الالتهاب.

إذا استمرت البثور أو تزداد سوءًا أو تصاحبها أعراض مثل الألم الشديد أو الاحمرار المتواصل، يُوصَى بالتوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب.

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