د. البرغوثي يزور مخيم و مدينة جنين و يعود الجرحى ويعزي مع وفد المبادرة في شهداء المخيم
التاريخ
9/20/2023 7:14:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين /PNN / زار د.مصطفى البرغوثي اليوم على رأس وفد من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مخيم و مدينة جنين واطلع على آثار الدمار الذي سببه الهجوم الاجرامي الإسرائيلي على بيوت وأحياء المخيم ، و أدى واجب العزاء في شهداء المخيم و المدينة .
وزار البرغوثي والد المناضل محمد ابو البهاء الذي اعتقله جيش الاحتلال وسبب له أزمة صحية بعد ان فشل في أسر إبنه المناضل.
وزار البرغوثي مستشفى ابن سينا وعاد الجرحى متمنيا لهم الشفاء العاجل و التقى بأهلهم و شكر الفرق الطبية على دورهم في انقاذ حياة عشرات الجرحى، كما التقى بفرق الإغاثة الطبية الفلسطينية العاملة في مخيم
و منطقة جنين بما فيها فرق متطوعي الاسعاف الأولي وشكرهم على دورهم النبيل في اسناد صمود المخيم و المنطقة.
و قال البرغوثي أن الاحتلال فشل في تحقيق أهداف هجمته
التي استخدم فيها كل أنواع الأسلحة، وسيواصل الفشل بفضل صمود ومقاومة مخيم جنين و المدينة وقراها المصممة على مواصلة النضال حتى نيل الحرية وانهاء الاحتلال واسقاط كل منظومة الابارتهايد و التمييز العنصري.
MENAFN20092023000205011050ID1107109689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.