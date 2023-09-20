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د. البرغوثي يزور مخيم و مدينة جنين و يعود الجرحى ويعزي مع وفد المبادرة في شهداء المخيم

9/20/2023 7:14:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN / زار د.مصطفى البرغوثي اليوم على رأس وفد من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مخيم و مدينة جنين واطلع على آثار الدمار الذي سببه الهجوم الاجرامي الإسرائيلي على بيوت وأحياء المخيم ، و أدى واجب العزاء في شهداء المخيم و المدينة .

وزار البرغوثي والد المناضل محمد ابو البهاء الذي اعتقله جيش الاحتلال وسبب له أزمة صحية بعد ان فشل في أسر إبنه المناضل.
وزار البرغوثي مستشفى ابن سينا وعاد الجرحى متمنيا لهم الشفاء العاجل و التقى بأهلهم و شكر الفرق الطبية على دورهم في انقاذ حياة عشرات الجرحى، كما التقى بفرق الإغاثة الطبية الفلسطينية العاملة في مخيم
و منطقة جنين بما فيها فرق متطوعي الاسعاف الأولي وشكرهم على دورهم النبيل في اسناد صمود المخيم و المنطقة.

و قال البرغوثي أن الاحتلال فشل في تحقيق أهداف هجمته
التي استخدم فيها كل أنواع الأسلحة، وسيواصل الفشل بفضل صمود ومقاومة مخيم جنين و المدينة وقراها المصممة على مواصلة النضال حتى نيل الحرية وانهاء الاحتلال واسقاط كل منظومة الابارتهايد و التمييز العنصري.

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