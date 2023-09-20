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رسالة قديمة تكشف سرا صادما عن إعصار ضرب أمريكا في هذا التوقيت

9/20/2023 7:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت رسالة قديمة مأساة عانت منها امريكا خلال إعصار ضرب إحدى مدنها قديما يرجع تاريخها لأكثر من ١٧٥ عاما.
وتداول رواد مواقع التواصل لصورة من رسالة قديمة يعود تاريخها ١٨٤٨ تحكي مأساة إعصار ضرب مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاء في الرساله انه في بداية شهر سبتمبر 1848، كانت أسرة جاكسون تعيش في بحبوحة بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، التي كانت وقت ذلك قرية يبلغ عدد سكانها نحو 200 نسمة.
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تامبا باي تايمز أن هذا الوضع تغير، عندما ضرب إعصار يعرف بأنه "العاصفة العظمى لعام 48"، خليج تامبا في 25 سبتمبر من نفس ذلك العام.
وفي خطاب موجه إلى شقيقته ماري المقيمة في نيوجيرسي، والمؤرخ بتاريخ 9 أكتوبر 1848، قال روبرت جاكسون "كنت في أفضل حال بمنزلي الرائع والمؤثث جيدا، المطل على نهر هيلزبره، غير أن الأقدار لم تشأ لي أن يستمر هذا الوضع الحسن".

وتزوج روبرت ونانسي عام 1836 في بلدة فورت بروك، التي كانا يعيشان فيها، وذلك وفقا للمعلومات المدونة بقسم محفوظات الأخبار.
وذكرت صحيفة تامبا تريبيون عام 1947، أن "روبرت ونانسي جاكسون شيدا أول بيت لهما على واجهة الخليج"، التي كانت تجمعا سكانيا لصائدي الأسماك بتامبا، وقالت الصحيفة إنهما "قاما بزراعة مساحة كبيرة من الأرض، كما تم انتخاب الطبيب جاكسون قاضيا في محكمة الوصايا والإرث، وتحسنت أوضاعهما المالية وكانا سعيدين"

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