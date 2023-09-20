رسالة قديمة تكشف سرا صادما عن إعصار ضرب أمريكا في هذا التوقيت

رسالة قديمة تكشف سرا صادما عن إعصار ضرب أمريكا في هذا التوقيت
التاريخ
9/20/2023 7:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- كشفت رسالة قديمة مأساة عانت منها امريكا خلال إعصار ضرب إحدى مدنها قديما يرجع تاريخها لأكثر من ١٧٥ عاما.
وتداول رواد مواقع التواصل لصورة من رسالة قديمة يعود تاريخها ١٨٤٨ تحكي مأساة إعصار ضرب مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وجاء في الرساله انه في بداية شهر سبتمبر 1848، كانت أسرة جاكسون تعيش في بحبوحة بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، التي كانت وقت ذلك قرية يبلغ عدد سكانها نحو 200 نسمة.
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تامبا باي تايمز أن هذا الوضع تغير، عندما ضرب إعصار يعرف بأنه "العاصفة العظمى لعام 48"، خليج تامبا في 25 سبتمبر من نفس ذلك العام.
وفي خطاب موجه إلى شقيقته ماري المقيمة في نيوجيرسي، والمؤرخ بتاريخ 9 أكتوبر 1848، قال روبرت جاكسون "كنت في أفضل حال بمنزلي الرائع والمؤثث جيدا، المطل على نهر هيلزبره، غير أن الأقدار لم تشأ لي أن يستمر هذا الوضع الحسن".
وتزوج روبرت ونانسي عام 1836 في بلدة فورت بروك، التي كانا يعيشان فيها، وذلك وفقا للمعلومات المدونة بقسم محفوظات الأخبار.
وذكرت صحيفة تامبا تريبيون عام 1947، أن "روبرت ونانسي جاكسون شيدا أول بيت لهما على واجهة الخليج"، التي كانت تجمعا سكانيا لصائدي الأسماك بتامبا، وقالت الصحيفة إنهما "قاما بزراعة مساحة كبيرة من الأرض، كما تم انتخاب الطبيب جاكسون قاضيا في محكمة الوصايا والإرث، وتحسنت أوضاعهما المالية وكانا سعيدين"
MENAFN20092023000208011052ID1107109687
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