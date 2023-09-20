رئيس الوزراء البولندي: أوقفنا نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي: أوقفنا نقل الأسلحة إلى أوكرانيا
التاريخ
9/20/2023 7:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.
وقال مورافيتسكي: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا استنادا إلى حقيقة أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة. إذا كنت لا ترغب في القتال، فيجب أن يكون لديك ما تدافع به عن نفسك. نحن ندرك هذا المبدأ. ولهذا السبب قمنا بزيادة الطلبيات".
وفي وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية أن الجمهورية هي ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
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