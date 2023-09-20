السعودية.. سيول وأمطار غزيرة في الطائف

السعودية.. سيول وأمطار غزيرة في الطائف
التاريخ
9/20/2023 7:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- شهدت محافظة الطائف في السعودية مساء اليوم الأربعاء أمطارا غزيرة وبعض السيول في الشوارع.
ونشرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية مختصة بالطقس مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار بمنظر "ساحر" على منطقة الطائف، فيما تسببت في سيول ببعض الشوارع.
وكانت الأرصاد السعزدية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم نوع الإنذار الأحمر في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، لافتة إلى أن الإنذار يشمل كامل المحافظة، حيث أن الحالة الجوية المتوقعة هي أمطار غزيرة، والتأثيرات المصاحبة للحالة:
رياح شديدة السرعة انعدام الرؤية الأفقية تساقط البرد جريان السيول صواعق رعدية.
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