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السعودية.. سيول وأمطار غزيرة في الطائف

9/20/2023 7:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت محافظة الطائف في السعودية مساء اليوم الأربعاء أمطارا غزيرة وبعض السيول في الشوارع.
ونشرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية مختصة بالطقس مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار بمنظر "ساحر" على منطقة الطائف، فيما تسببت في سيول ببعض الشوارع.
وكانت الأرصاد السعزدية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم نوع الإنذار الأحمر في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، لافتة إلى أن الإنذار يشمل كامل المحافظة، حيث أن الحالة الجوية المتوقعة هي أمطار غزيرة، والتأثيرات المصاحبة للحالة:
رياح شديدة السرعة انعدام الرؤية الأفقية تساقط البرد جريان السيول صواعق رعدية.

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