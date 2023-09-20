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علييف يطلع أردوغان على نتائج العملية العسكرية في قره باغ

9/20/2023 7:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وقالت الرئاسة التركية في بيانها، يوم الأربعاء، أن "الرئيس أردوغان خلال الحديث تلقى من نظيره علييف معلومات حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ما يخص العملية التي نفذتها أذربيجان".
وأضاف البيان أن أردوغان جدد التأكيد على الدعم التركي لأذربيجان.
وأشارت الرئاسة التركية إلى أن "رئيسي البلدين تبادلا كذلك الآراء حول القضايا الإقليمية التي تخص البلدين".
وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يوم الأربعاء عن "استعادة سيادة أذربيجان" على منطقة قره باغ في أعقاب عملية عسكرية أطلقها الجيش الأذربيجاني قبل يوم. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات بين أذربيجان وسلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها يوم الخميس.

MENAFN20092023000208011052ID1107109684

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