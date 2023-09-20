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رحالة عربي يسير لقصر رغدان لتوقيع وثيقة محبة للملك

9/20/2023 7:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انطلق الرحالة العربي، إحسان جادالله، اليوم الأربعاء، من مبنى محافظة الزرقاء للتوقيع على وثيقة رسالة محبة وولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، قاصداً الوصول إلى قصر رغدان العامر.


وحضر انطلاق الرحالة في رحلته للتوقيع على الوثيقة محافظ الزرقاء حسن الجبور، حيث بدأ الرحالة من مبنى محافظة الزرقاء، فيما يجوب مختلف محافظات المملكة ليصار إلى التوقيع عليها من قبل أبناء المجتمع المحلي، وصولاً لقصر رغدان العامر.


وبين الرحالة، في تصريح صحفي، إن الهدف من هذه الرحلة حاملاً وثيقة التوقيع، للتعبير عن مدى محبة الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، لعميد آل هاشم جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، وللتعبير عن مدى إخلاص الأردنيين للهاشميين على مر السنين لثرى الأردن، وعن مدى التفاف الأردنيين وتمسكهم بالقيادة الهاشمية المظفرة.

MENAFN20092023000208011052ID1107109681

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