إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى



وقالت السلطة في بيان، اليوم، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.



وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث الشونة الجديدة ولغاية حوض 28 بمنطقة الكرامة، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 10 ومواسير أسفل طريق القناة بأقطار وأطوال مختلفة، إضافة إلى مصادرة مضخة، والتي تعود بمجملها لوحدات زراعية ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول.