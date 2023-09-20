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البيت الأبيض يعلن عن لقاء بين بايدن وزيلينسكي لبحث الوضع على خطوط التماس

9/20/2023 7:14:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "يريد الرئيس جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي غدا الخميس الـ21 من سبتمبر الجاري، الاستماع إلى تقييمه للوضع في منطقة الصراع".
وأضاف: "يريد بايدن خلال هذا الاجتماع أن يتلقى تقييما للوضع في ساحة المعركة مباشرة من القائد الأعلى لأوكرانيا".
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني، وإسقاط مقاتلة "سو-24"، و42 مسيرة لقوات كييف خلال اليوم الفائت.

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