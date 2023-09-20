محاكمة مسؤول سويسري في شركة نفطية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بالسودان

محاكمة مسؤول سويسري في شركة نفطية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بالسودان
التاريخ
9/20/2023 7:13:28 PM
(MENAFN- Swissinfo)
Deutsch
(de)
Fall Lundin: Ein Schweizer Ölmanager steht wegen Kriegsverbrechen im Sudan vor Gericht Italiano
(it)
Caso Lundin: un manager petrolifero svizzero a processo per crimini di guerra English
(en)
Lundin case: a Swiss oil executive on trial for Sudan war crimes (الأصلي)
يشارك Facebook Twitter البريد الإلكتروني مطبعة نسخ الوصلة
يَمثُل كل من المدير التنفيذي السابق لشركة لوندين للبترول، شنايتر، ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق السويدي إيان لوندين، واللذان يقيمان حالياً في سويسرا، أمام محكمة مقاطعة ستوكهولم بتهمة تورّطهما في تأجيج حروب النفط في السودان بين عاميْ 1997 و2003، أو على الأقل عدم مبالاتِهما وبصورة متعمدة بانتهاكات خطيرة ارتكبت ضد المدنيين من قبل القوات والميليشيات المدعومة من الخرطوم. وكانت الشركة آنذاك قد عملت على "تأمين" حقل نفط محتمل فيما يُعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن ذلك يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة. ووفقاً للادعاء السويديرابط خارجي ، فإن هذه الانتهاكات، تتضمّن عمليات قصف، وإطلاق نار على المدنيين من طائرات هليكوبتر حربية، وحرق القرى والمحاصيل.
لكن المسؤولَيْن الاثنيْن بالشركة ينفيان جميع التهم الموجهة إليهما. وعند بدء المحاكمة وفي تصريح للصحافة في محكمة مقاطعة ستوكهولم، قال إيان لوندين إن جميع الاتهامات ملفّقة وأنه "نتطلع إلى الدفاع عن أنفسنا أمام محكمة تحترم القانون".
وفي هذا السياق، يقول المحامي السويسري جيرالد باشود، الخبير في مجال مسؤولية الشركات، لـSWI swissinfo.ch: "لهذه القضية أهمية بالغة". ويفسّر ذلك بالقول: "لقد كنا نناقش احتمالية مقاضاة الرئيسيْن التنفيذييْن بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب بسبب نشاطهما التجاري، ولكن، وحتى هذه اللحظة، يبقى الأمر في الغالب مجرد احتمال نظري. هذه القضية تظهر أن الشركات والمدراء التنفيذيين يجب أن يكونوا حذرين للغاية عندما يمارسون نشاطاتهم التجارية في مناطق النزاعات".
وحتى الآن، فإن القضية الوحيدة الأخرى التي تضاهي القضية المذكورة تتعلق بشركة الأسمنت "لافارج"، التي أصبحت حالياً جزءاً من مجموعة "هولسيم" السويسرية، حيث يتم مقاضاتها في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك لاستمرارها في تشغيل مصنع في سوريا أثناء الحرب الأهلية، ولقيامها، بحسب المزاعم، بتقديم مبالغ مالية لجماعات جهادية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية. المزيد
المزيد
MENAFN20092023000210011054ID1107109671
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.