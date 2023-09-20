محاكمة مسؤول سويسري في شركة نفطية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بالسودان

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يَمثُل كل من المدير التنفيذي السابق لشركة لوندين للبترول، شنايتر، ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق السويدي إيان لوندين، واللذان يقيمان حالياً في سويسرا، أمام محكمة مقاطعة ستوكهولم بتهمة تورّطهما في تأجيج حروب النفط في السودان بين عاميْ 1997 و2003، أو على الأقل عدم مبالاتِهما وبصورة متعمدة بانتهاكات خطيرة ارتكبت ضد المدنيين من قبل القوات والميليشيات المدعومة من الخرطوم. وكانت الشركة آنذاك قد عملت على "تأمين" حقل نفط محتمل فيما يُعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن ذلك يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة. ووفقاً للادعاء السويديرابط خارجي ، فإن هذه الانتهاكات، تتضمّن عمليات قصف، وإطلاق نار على المدنيين من طائرات هليكوبتر حربية، وحرق القرى والمحاصيل.

لكن المسؤولَيْن الاثنيْن بالشركة ينفيان جميع التهم الموجهة إليهما. وعند بدء المحاكمة وفي تصريح للصحافة في محكمة مقاطعة ستوكهولم، قال إيان لوندين إن جميع الاتهامات ملفّقة وأنه "نتطلع إلى الدفاع عن أنفسنا أمام محكمة تحترم القانون".

وفي هذا السياق، يقول المحامي السويسري جيرالد باشود، الخبير في مجال مسؤولية الشركات، لـSWI swissinfo.ch: "لهذه القضية أهمية بالغة". ويفسّر ذلك بالقول: "لقد كنا نناقش احتمالية مقاضاة الرئيسيْن التنفيذييْن بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب بسبب نشاطهما التجاري، ولكن، وحتى هذه اللحظة، يبقى الأمر في الغالب مجرد احتمال نظري. هذه القضية تظهر أن الشركات والمدراء التنفيذيين يجب أن يكونوا حذرين للغاية عندما يمارسون نشاطاتهم التجارية في مناطق النزاعات".

وحتى الآن، فإن القضية الوحيدة الأخرى التي تضاهي القضية المذكورة تتعلق بشركة الأسمنت "لافارج"، التي أصبحت حالياً جزءاً من مجموعة "هولسيم" السويسرية، حيث يتم مقاضاتها في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك لاستمرارها في تشغيل مصنع في سوريا أثناء الحرب الأهلية، ولقيامها، بحسب المزاعم، بتقديم مبالغ مالية لجماعات جهادية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

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