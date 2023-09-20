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شخوص كالمرايا!

9/20/2023 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬مباغتة‭ ‬تنفتح‭ ‬بوابة‭ ‬الذاكرة‭ ‬على‭ ‬سيرة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭ ‬ووجوه‭ ‬من‭ ‬التقيناهم‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬العمر‭!‬،‭ ‬وقد‭ ‬تحوّل‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬الوجوه‭ ‬إلى‭ ‬صداقات‭ ‬حميمة،‭ ‬أشعلت‭ ‬الأوقات‭ ‬بدفء‭ ‬وجودها‭ ‬ومشاركتها‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الفرح‭ ‬والحزن،‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط،‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬والفشل،‭ ‬وكان‭ ‬لذلك‭ ‬الوجود‭ ‬عِطره‭ ‬الخاص،‭ ‬الذي‭ ‬يفوح‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬المناسبات‭ ‬العائلية‭ ‬أحياناً،‭ ‬والاجتماعية‭ ‬أحياناً‭ ‬أخرى،‭ ‬الثقافية‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الثقافة‭ ‬تزهو‭ ‬بالألفة‭ ‬والوطنية‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الهمّ‭ ‬يوحد‭ ‬القلوب‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬واحدة‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬المشارب‭ ‬والأفكار‭ ‬والتوجهات‭!‬،‭ ‬ثم‭ ‬إذا‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬عمرية‭ ‬أخرى‭ ‬تختفي‭ ‬حظوة‭ ‬تلك‭ ‬الوجوه‭ ‬وتغيب‭! ‬ولكأن‭ ‬الزمن‭ ‬الذي‭ ‬يسري‭ ‬في‭ ‬الزمن،‭ ‬يفتح‭ ‬بوابة‭ ‬جديدة‭ ‬للوجوه،‭ ‬فتحل‭ ‬أخرى‭ ‬محل‭ ‬الأولى‭ ‬يكون‭ ‬بعضها‭ ‬مجرد‭ ‬مصادفات‭ ‬عابرة‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬يتبخر‭ ‬أريجها‭! ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬الآخر‭ ‬ورغم‭ ‬محدودية‭ ‬اللقاءات‭ ‬راسخاً‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬والقلب‭ ‬عميقاً،‭ ‬لأنك‭ ‬حين‭ ‬تلتقي‭ ‬أرواحها‭ ‬تشعر‭ ‬أنك‭ ‬تعرفها‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭! ‬وببداهة‭ ‬إعجازية‭ ‬تعبر‭ ‬معها‭ ‬آفاقا‭ ‬رحبة‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬الأفكار‭ ‬وصدق‭ ‬المشاعر،‭ ‬فتضعها‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬الذاكرة‭ ‬بين‭ ‬الشخوص‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬القلب‭! ‬وما‭ ‬أن‭ ‬يراودك‭ ‬أحد‭ ‬الوجوه‭ ‬تلك،‭ ‬حتى‭ ‬تبتسم‭ ‬بينك‭ ‬وبين‭ ‬نفسك‭ ‬لتقول‭: ‬‮«‬كم‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬رائعا،‭ ‬أو‭ ‬نقيا‭ ‬أو‭ ‬عميقا‭ ‬أو‭ ‬زاخرا‭ ‬بالدفء‭ ‬والمحبة،‭ ‬أو‭ ‬صادقا‮»‬‭ ‬لتنقلب‭ ‬الصفحة‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الزمن‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية،‭ ‬فتبتسم‭ ‬أيضاً‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بأسى‭ ‬وحزن،‭ ‬وأنت‭ ‬تقول‭ ‬في‭ ‬نفسك‭: ‬‮«‬كم‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬مخادعا،‭ ‬وذاك‭ ‬كم‭ ‬كان‭ ‬لئيماً،‭ ‬والآخر‭ ‬كم‭ ‬كان‭ ‬كاذبا‮»‬‭ ‬ولكنك‭ ‬نسيت‭ ‬تلك‭ ‬الوجوه‭ ‬ووضعتها‭ ‬في‭ ‬رف‭ ‬بعيد‭ ‬في‭ ‬الذاكرة،‭ ‬غير‭ ‬متأسف‭ ‬على‭ ‬فقدانها‭! ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬تركته‭ ‬من‭ ‬بصمة‭ ‬كانت‭ ‬ثقيلة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الذاكرة،‭ ‬والمذاكرة‭ ‬حياة‭ ‬وألق‭ ‬وجموح‭ ‬واستكانة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬يتدفق‭ ‬في‭ ‬الوعي‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬لدروس‭ ‬الحياة‭ ‬نفسها‭! ‬والحياة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هي‭ ‬الشخوص‭ ‬الذين‭ ‬يملأون‭ ‬الأمكنة‭ ‬إما‭ ‬بالنسمات‭ ‬الحريرية‭ ‬الناعمة،‭ ‬أو‭ ‬بحر‭ ‬القيظ‭ ‬والانفعالات‭ ‬المجانية،‭ ‬فيكونوا‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬هم‭ ‬المكان‭ ‬وهم‭ ‬الزمان‭ ‬وهم‭ ‬الطبيعة،‭ ‬فيما‭ ‬يتحوّل‭ ‬بعضهم‭ ‬الآخر‭ ‬إلى‭ ‬استلاب‭ ‬جماليات‭ ‬أو‭ ‬عاصفة‭ ‬رملية‭!‬

{ ‭ ‬وبين‭ ‬مرحلة‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬العمر،‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يسكن‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬عمقه،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يخرج‭ ‬منه‭ ‬وكأن‭ ‬الأوردة‭ ‬طاردة‭ ‬له‭! ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬الحالتين‭: ‬تآلف‭ ‬الأرواح‭ ‬أو‭ ‬تنافرها،‭ ‬هناك‭ ‬دروس‭ ‬مستحقة‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تحصيلها‭ ‬لتدرك‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬حولك،‭ ‬وحقيقة‭ ‬النفوس‭ ‬بتحولاتها‭ ‬أو‭ ‬تلوناتها‭! ‬ولكأن‭ ‬الحياة‭ ‬تتحول‭ ‬معها‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬مفتوح،‭ ‬فلا‭ ‬يعود‭ ‬يستوقفك‭ ‬فيه‭ ‬إلا‭ ‬النماذج‭ ‬التي‭ ‬توزن‭ ‬قلوبها‭ ‬بميزان‭ ‬الصدق‭ ‬والوفاء‭ ‬والمحبة‭ ‬دون‭ ‬حسابات،‭ ‬لأنها‭ ‬مفتوحة‭ ‬كالطبيعة‭ ‬والجمال،‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬ذلك‭ ‬الجمال‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يراه‭ ‬ويعرف‭ ‬قيمته‭!‬

{ ‭ ‬شخوص‭ ‬كالمرايا،‭ ‬ترى‭ ‬نفسك‭ ‬فيهم،‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬بشاعتهم‭ ‬فيها‭! ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬إلا‭ ‬حقيقة‭ ‬من‭ ‬يقف‭ ‬أمامها‭! ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬المرايا‭ ‬يشعّ‭ ‬النور‭ ‬أو‭ ‬يتسرّب‭ ‬الظلام‭! ‬تنعكس‭ ‬صورة‭ ‬بحيرة‭ ‬صافية‭ ‬هادئة‭ ‬محاطة‭ ‬بالأشجار‭ ‬والعصافير‭ ‬والفراشات‭! ‬أو‭ ‬تنعكس‭ ‬بصورة‭ ‬بحر‭ ‬هائج‭ ‬مخيف‭! ‬كلٍ‭ ‬يرى‭ ‬انعكاس‭ ‬ما‭ ‬يحمله‭ ‬في‭ ‬داخله‭ ‬في‭ ‬مرآة‭ ‬أولئك‭ ‬الشخوص‭! ‬حينها‭ ‬إما‭ ‬تتآلف‭ ‬الأرواح‭ ‬المتلاقية‭ ‬بدفء‭ ‬التآلف‭ ‬أو‭ ‬بنار‭ ‬التنافر‭! ‬إما‭ ‬أن‭ ‬تشّع‭ ‬المحبة،‭ ‬أو‭ ‬ينبعث‭ ‬الحقد‭ ‬والحسد‭ ‬والغيرة‭ ‬والأنانية‭!‬

{ ‭ ‬شخوص‭ ‬كالمرايا،‭ ‬تعكس‭ ‬الضوء‭ ‬أو‭ ‬العتمة‭ ‬بضوء‭ ‬أو‭ ‬عتمة‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬نفسه‭ ‬فيها‭! ‬ولكنها‭ ‬المرايا‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬شعلة‭ ‬نادرة‭ ‬لا‭ ‬يراها‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬قلبه‭ ‬شعلة‭ ‬تماثلها‭!‬

وفي‭ ‬النهاية‭ ‬هي‭ ‬الحياة‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬وحيث‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬والنماذج‭ ‬السلبية‭ ‬نتعلم‭ ‬أيضا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتعلمه‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬الدروس‭ ‬قاسية‭! ‬أما‭ ‬النماذج‭ ‬الجميلة‭ ‬فهم‭ ‬كالواحة‭ ‬نرتاح‭ ‬فيها‭ ‬وننفض‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭ ‬آلامها‭ ‬وأشجانها،‭ ‬ومنها‭ ‬نتعلم‭ ‬الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬بدروس‭ ‬لطيفة‭ ‬ماتعة‭! ‬وبين‭ ‬النقيضين‭ ‬نرتحل‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬لنصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬باب‭ ‬الحكمة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يصلها‭ ‬إلا‭ ‬قليل،‭ ‬ممن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬عرف‭ ‬سرّ‭ ‬التنوّع‭ ‬والتضاد،‭ ‬وعبر‭ ‬بحورها‭ ‬بصبر‭ ‬التلميذ‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتعلّم‭ ‬بصبر‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الباب‭!‬

عادة‭ ‬كان‭ ‬يعلق‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬حديث‭: (‬سيه‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬بالفرنسية‭ ‬أي‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحياة‭)! ‬والمهم‭ ‬ألا‭ ‬نفقد‭ ‬الدهشة‭ ‬والطفولة‭ ‬فينا،‭ ‬فهما‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأسرار‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الحياة‭!‬

هكذا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬العمر‭ ‬يدخل‭ ‬باب‭ ‬حياتنا‭ ‬كثيرون،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬حين‭ ‬تدخل‭ ‬لا‭ ‬تخرج‭ ‬أبدًا‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تباعدت‭ ‬المسافات‭ ‬واللقاءات‭. ‬هي‭ ‬شخوص‭ ‬كالمرايا‭ ‬في‭ ‬صفائها‭ ‬وكالبحار‭ ‬في‭ ‬عمقها،‭ ‬وهي‭ ‬الطفولة‭ ‬في‭ ‬براءتها‭ ‬والجمال‭ ‬في‭ ‬رونقها‭ ‬ورقتها‭ ‬والنهر‭ ‬في‭ ‬وفاء‭ ‬سريانه‭ ‬عبر‭ ‬الوقت‭.‬

هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يحتلّون‭ ‬القلب‭ ‬دون‭ ‬استئذان،‭ ‬وحتى‭ ‬حين‭ ‬يبتعدون‭ ‬مكانيا‭ ‬يبقون‭ ‬فيه،‭ ‬وحين‭ ‬يرحلون‭ ‬نشعر‭ ‬وكأن‭ ‬حياة‭ ‬أخرى‭ ‬لهم‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬بعد‭ ‬رحيلهم‭!‬

كم‭ ‬فقدنا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬هؤلاء؟‭! ‬ولكن‭ ‬كم‭ ‬هم‭ ‬راسخون‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭!‬

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