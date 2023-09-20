أين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) منهم؟

أين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) منهم؟
التاريخ
9/20/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العثور على كائن فضائي غريب قرب مدرسة ثانوية للبنات في منطقتنا!!
ضجة عالمية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي سببتها المكسيك بعد نشرها فيديو لوجود كائنات فضائية في تابوت، ولكن العالم لا يعلم بأننا نشاهد يوميا في مملكة البحرين مخلوقات غريبة في وسط الشوارع، ومعظمهم يتمركزون عند المدارس (في الهدة) وأمام المطاعم.
أين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من هذه المخلوقات؟ أين الكونغرس المكسيكي؟ لو علموا بوجود نسخة مطورة من المخلوقات الفضائية عندنا في مملكة البحرين لأصبحت مملكتنا (ترند) عالميا.
سأبلغ (ناسا) بأنني شاهدت اليوم مخلوقا فضائيا غريبا مطورا على شكل (امرأة بحرينية) تقف في وسط شارع لا يتسع لأكثر من سيارتين تنتظر ابنتها المصونة تخرج من المدرسة غير مهتمة (بساتول) أو طابور السيارات المتعطل وراءها، والذين يضربون لها البوق لكي تتحرك لأنها سدت الطريق عليهم، وعندما نزل سائق السيارة التي تقف خلفها يحاول ان يستعطفها لكي تتحرك وترحم الناس وطابور السيارات المتعطلة وراءها أقفلت الزجاج وأشارت اليه أن يذهب للجحيم وينتظر!! ولم يحرك فيها أي نوع من المشاعر الإنسانية أو الضمير الإنساني الذي نعرفه فحاولت ان أنظر اليها لأتأكد أنها من بني البشر الذين يملكون الخجل والضمير والخوف من رب العالمين ومن دعاء المظلوم عليهم ولكن (جمود غريب)، كأنها بلا أي نوع من الأحاسيس الإنسانية لأنها كانت تتكلم في التيفون وتضحك (ومخليه القرعة ترعة وراها)، فاكتشفت حينها بل تأكدت أنها مخلوق فضائي غريب!
اعلم أن هذا المشهد يعاني منه الكثير من الناس يوميا ولكن ألستم معي بأن هذه المخلوقات انتشرت بسبب عدم وجود رادع وعقوبة قاسية لهم؟
هل يوجد أي جهة نستطيع من خلالها أن نبلغ عن أرقام سيارات هؤلاء المخالفين بالصور والاثباتات؟ وإن وجد أي خط للإبلاغ عنهم فهل يردعهم القانون؟
لماذا لا يوجد جهة قانونية نستطيع من خلالها تقديم شكاوى بالصور لهذه النوعية من البشر لكي يخاف كل مخلوق قبل أن يخالف القانون؟
نحتاج الى قانون قاس وقوي وفوري لهذه النوعية من المخالفات المنتشرة بكثرة ليس فقط بجانب المدارس، بل أيضا بجانب المطاعم في وسط الفريج الذي تحول بقدرة قادر بين يوم وضحاها الى شارع تجاري مليء بالمطاعم والصالونات؟
لست بصدد السؤال عن المسؤول عن تحويل الشوارع وسط الفرجان الى سوق تجاري لأنني كمن يسأل من اللي انولد قبل (البيضة أو الدجاجة) ولكنني أتمنى بل وأطالب بشدة بقانون يردع كل المخالفين لأننا أصبحنا نعيش وسط مخلوقات فضائية غريبة لا تعلم عنها وكالة الفضاء الامريكية (ناسا) التي ما أن تسمع بهم حتى تباشر بأخذ عينة من حمضهم النووي لمعرفة أي كوكب ينتمون اليه وأعتقد أنهم كوكب الروبوتات الخالي من الاخلاق والمشاعر.
MENAFN20092023000055011008ID1107109661
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