أين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) منهم؟

ضجة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سببتها‭ ‬المكسيك‭ ‬بعد‭ ‬نشرها‭ ‬فيديو‭ ‬لوجود‭ ‬كائنات‭ ‬فضائية‭ ‬في‭ ‬تابوت،‭ ‬ولكن‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬بأننا‭ ‬نشاهد‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مخلوقات‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الشوارع،‭ ‬ومعظمهم‭ ‬يتمركزون‭ ‬عند‭ ‬المدارس‭ (‬في‭ ‬الهدة‭) ‬وأمام‭ ‬المطاعم‭.‬

أين‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخلوقات؟‭ ‬أين‭ ‬الكونغرس‭ ‬المكسيكي؟‭ ‬لو‭ ‬علموا‭ ‬بوجود‭ ‬نسخة‭ ‬مطورة‭ ‬من‭ ‬المخلوقات‭ ‬الفضائية‭ ‬عندنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأصبحت‭ ‬مملكتنا‭ (‬ترند‭) ‬عالميا‭.‬

سأبلغ‭ (‬ناسا‭) ‬بأنني‭ ‬شاهدت‭ ‬اليوم‭ ‬مخلوقا‭ ‬فضائيا‭ ‬غريبا‭ ‬مطورا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ (‬امرأة‭ ‬بحرينية‭) ‬تقف‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬شارع‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬سيارتين‭ ‬تنتظر‭ ‬ابنتها‭ ‬المصونة‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬غير‭ ‬مهتمة‭ (‬بساتول‭) ‬أو‭ ‬طابور‭ ‬السيارات‭ ‬المتعطل‭ ‬وراءها،‭ ‬والذين‭ ‬يضربون‭ ‬لها‭ ‬البوق‭ ‬لكي‭ ‬تتحرك‭ ‬لأنها‭ ‬سدت‭ ‬الطريق‭ ‬عليهم،‭ ‬وعندما‭ ‬نزل‭ ‬سائق‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلفها‭ ‬يحاول‭ ‬ان‭ ‬يستعطفها‭ ‬لكي‭ ‬تتحرك‭ ‬وترحم‭ ‬الناس‭ ‬وطابور‭ ‬السيارات‭ ‬المتعطلة‭ ‬وراءها‭ ‬أقفلت‭ ‬الزجاج‭ ‬وأشارت‭ ‬اليه‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬للجحيم‭ ‬وينتظر‭!! ‬ولم‭ ‬يحرك‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬الضمير‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬نعرفه‭ ‬فحاولت‭ ‬ان‭ ‬أنظر‭ ‬اليها‭ ‬لأتأكد‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬بني‭ ‬البشر‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬الخجل‭ ‬والضمير‭ ‬والخوف‭ ‬من‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬ومن‭ ‬دعاء‭ ‬المظلوم‭ ‬عليهم‭ ‬ولكن‭ (‬جمود‭ ‬غريب‭)‬،‭ ‬كأنها‭ ‬بلا‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأحاسيس‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬تتكلم‭ ‬في‭ ‬التيفون‭ ‬وتضحك‭ (‬ومخليه‭ ‬القرعة‭ ‬ترعة‭ ‬وراها‭)‬،‭ ‬فاكتشفت‭ ‬حينها‭ ‬بل‭ ‬تأكدت‭ ‬أنها‭ ‬مخلوق‭ ‬فضائي‭ ‬غريب‭!‬

اعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يوميا‭ ‬ولكن‭ ‬ألستم‭ ‬معي‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المخلوقات‭ ‬انتشرت‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رادع‭ ‬وعقوبة‭ ‬قاسية‭ ‬لهم؟‭ ‬

هل‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬نستطيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬نبلغ‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬سيارات‭ ‬هؤلاء‭ ‬المخالفين‭ ‬بالصور‭ ‬والاثباتات؟‭ ‬وإن‭ ‬وجد‭ ‬أي‭ ‬خط‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عنهم‭ ‬فهل‭ ‬يردعهم‭ ‬القانون؟‭ ‬

لماذا‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬جهة‭ ‬قانونية‭ ‬نستطيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تقديم‭ ‬شكاوى‭ ‬بالصور‭ ‬لهذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬لكي‭ ‬يخاف‭ ‬كل‭ ‬مخلوق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخالف‭ ‬القانون؟

نحتاج‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬قاس‭ ‬وقوي‭ ‬وفوري‭ ‬لهذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬المنتشرة‭ ‬بكثرة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بجانب‭ ‬المدارس،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بجانب‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الفريج‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬بقدرة‭ ‬قادر‭ ‬بين‭ ‬يوم‭ ‬وضحاها‭ ‬الى‭ ‬شارع‭ ‬تجاري‭ ‬مليء‭ ‬بالمطاعم‭ ‬والصالونات؟

لست‭ ‬بصدد‭ ‬السؤال‭ ‬عن‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تحويل‭ ‬الشوارع‭ ‬وسط‭ ‬الفرجان‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬تجاري‭ ‬لأنني‭ ‬كمن‭ ‬يسأل‭ ‬من‭ ‬اللي‭ ‬انولد‭ ‬قبل‭ (‬البيضة‭ ‬أو‭ ‬الدجاجة‭) ‬ولكنني‭ ‬أتمنى‭ ‬بل‭ ‬وأطالب‭ ‬بشدة‭ ‬بقانون‭ ‬يردع‭ ‬كل‭ ‬المخالفين‭ ‬لأننا‭ ‬أصبحنا‭ ‬نعيش‭ ‬وسط‭ ‬مخلوقات‭ ‬فضائية‭ ‬غريبة‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬عنها‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الامريكية‭ (‬ناسا‭) ‬التي‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬تسمع‭ ‬بهم‭ ‬حتى‭ ‬تباشر‭ ‬بأخذ‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬حمضهم‭ ‬النووي‭ ‬لمعرفة‭ ‬أي‭ ‬كوكب‭ ‬ينتمون‭ ‬اليه‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬كوكب‭ ‬الروبوتات‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الاخلاق‭ ‬والمشاعر‭. ‬