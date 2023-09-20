ألو.. معاك شركة الاستثمار..!!

في‭ ‬السابق،‭ ‬كنا‭ ‬نجد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬الوهمية‭ ‬وعروضها‭ ‬الاحتيالية‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية،‭ ‬حينما‭ ‬يطلب‭ ‬منك‭ ‬موظف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬أو‭ ‬الاستبيان،‭ ‬ويقول‭ ‬لك‭ ‬‮«‬مبروك‭ ‬فزت‭ ‬بجائزة‭ ‬وعليك‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مكتبنا‭ ‬لاستلامها‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬يجد‭ ‬الشخص‭ ‬أنه‭ ‬وقع‭ ‬فريسة‭ ‬جشع‭ ‬واحتيال‭ ‬ونصب‭ ‬و«شرباكة‮»‬‭.‬

واليوم‭ ‬تطورت‭ ‬طرق‭ ‬الاحتيال‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬المجال‭ ‬الالكتروني‭ ‬والاتصال‭ ‬الهاتفي،‭ ‬والأغرب‭ ‬وجود‭ ‬أشخاص‭ ‬يعلنون‭ ‬شركات‭ ‬وهمية‭ ‬وتوزيع‭ ‬أرباح‭ ‬شهرية‭ ‬مضاعفة،‭ ‬ويشترك‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬الأبرياء‭ ‬ويدفعون‭ ‬الأموال،‭ ‬ثم‭ ‬يجدون‭ ‬أنفسهم‭ ‬قد‭ ‬وقعوا‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬محتال‭ ‬ونصاب‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬النشر‭ ‬بالأمس‭ ‬في‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬البلاد‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ (‬59‭ ‬شخصا‭) ‬ضحية‭ ‬نصاب‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وبعد‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السوابق‭ ‬في‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬عبر‭ ‬إعلان‭ ‬شركات‭ ‬استثمارية‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬ووهمية‭.. ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬من‭ ‬الملام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬وأمثالها؟‭! ‬

ومنذ‭ ‬فترة‭ ‬تابعنا‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لفنان‭ ‬خليجي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬وقع‭ ‬ضحية‭ ‬نصاب‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬أرسل‭ ‬إليه‭ ‬‮«‬صندوقا‭ ‬من‭ ‬التمر‭ ‬الفاخر‭)‬،‭ ‬وطلب‭ ‬تحويل‭ ‬المبلغ‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬التوصيل،‭ ‬ثم‭ ‬اكتشف‭ ‬سحب‭ ‬مبلغ‭ ‬بقيمة‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬حسابه،‭ ‬وحينما‭ ‬راجع‭ ‬البنك‭ ‬وطلب‭ ‬إيقاف‭ ‬المعاملة،‭ ‬أكدوا‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬تمت،‭ ‬وأن‭ ‬إرجاع‭ ‬المبلغ‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭. ‬

حتى‭ ‬مراكز‭ ‬الأبحاث‭ ‬لم‭ ‬تخل‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬والجهات‭ ‬لمجال‭ ‬عملها‭ ‬عبر‭ ‬الاتصالات‭ ‬المشبوهة،‭ ‬وقيام‭ ‬مجموعة‭ ‬احتيالية‭ ‬باستخدام‭ ‬أرقام‭ ‬بحرينية‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬أصحابها‭ ‬والاتصال‭ ‬بالمواطنين‭ ‬مستعملين‭ ‬برنامجا‭ ‬لتغيير‭ ‬ارقام‭ ‬الاتصال‭ ‬لإيهام‭ ‬المواطنين‭ ‬بأنهم‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬طرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬مدعين‭ ‬أنهم‭ ‬يمثلون‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الأبحاث،‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬واستخدامها‭ ‬في‭ ‬أغراض‭ ‬مشبوهة‭.‬

وكذلك‭ ‬هي‭ ‬باصات‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبة،‭ ‬وامتحانات‭ ‬المدارس،‭ ‬لم‭ ‬تنج‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التشكيلات‭ ‬العصابية‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬واتساب‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭. ‬

ولطالما‭ ‬حذرت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬هكذا‭ ‬عمليات‭ ‬مشبوهة،‭ ‬ونبهت‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬رسائل‭ ‬احتيالية‭ ‬تنتحل‭ ‬أسماء‭ ‬شركات‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعند‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الرابط‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الشخص‭ ‬المستهدف‭ ‬بيانات‭ ‬البطاقة‭ ‬البنكية،‭ ‬وعند‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الرابط‭ ‬الخبيث‭ ‬المرسل‭ ‬تتم‭ ‬عملية‭ ‬سرقة‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشخص‭ ‬المستهدف‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬التنبيهات‭ ‬والتحذيرات،‭ ‬والقصص‭ ‬والحكايات،‭ ‬والقضايا‭ ‬والمآسي‭ ‬التي‭ ‬نسمعها‭ ‬ونقرأ‭ ‬عنها،‭ ‬فإن‭ ‬البعض‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يقع‭ ‬ضحية‭ ‬تلك‭ ‬الاتصالات‭ ‬والشركات‭ ‬المحتالة‭.. ‬فما‭ ‬الحل؟؟

ملحوظة‭ ‬أخيرة‭.. ‬بالأمس‭ ‬مساء‭ ‬كذلك‭ ‬تلقيت‭ ‬رسالة‭ ‬هاتفية‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬إفريقي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭: ‬انك‭ ‬شخص‭ ‬مسلم،‭ ‬ونحن‭ ‬نحبك‭.. ‬وقد‭ ‬وجدنا‭ ‬سحرا‭ ‬معمولا‭ ‬لك،‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬نائية،‭ ‬تحت‭ ‬صخرة،‭ ‬داخل‭ ‬الغابة،‭ ‬قرب‭ ‬النهر‭.. ‬فنرجو‭ ‬ارسال‭ ‬مبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لإبطال‭ ‬السحر‭..!! ‬وطبعا‭ ‬جوابي‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭ ‬كان‭ (‬بلوك‭) ‬والحظر‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬الاتصال‭.‬