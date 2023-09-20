ألو.. معاك شركة الاستثمار..!!

ألو.. معاك شركة الاستثمار..!!
التاريخ
9/20/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألو.. مرحبا معاك شركة الاستثمار.. ألو نعم: خلاص عاد، كفاكم احتيالا وخداعا، ورقمكم سأضع عليه (بلوك).. هذه أقصر مكالمة تلقيتها وأنهيتها صباح أمس.. والغريب أن تلك الشركة الوهمية المخادعة لا تزال تتصل بالناس على الرغم من شهرتها السيئة ومعرفة الناس بها.
في السابق، كنا نجد مثل هذه الشركات الوهمية وعروضها الاحتيالية في المجمعات التجارية، حينما يطلب منك موظف المشاركة في السحب أو الاستبيان، ويقول لك «مبروك فزت بجائزة وعليك أن تتوجه إلى مكتبنا لاستلامها»، ثم يجد الشخص أنه وقع فريسة جشع واحتيال ونصب و«شرباكة».
واليوم تطورت طرق الاحتيال لتصل إلى المجال الالكتروني والاتصال الهاتفي، والأغرب وجود أشخاص يعلنون شركات وهمية وتوزيع أرباح شهرية مضاعفة، ويشترك فيها بعض الأبرياء ويدفعون الأموال، ثم يجدون أنفسهم قد وقعوا في شباك محتال ونصاب.. تماما كما تم النشر بالأمس في الزميلة «البلاد» عن وقوع (59 شخصا) ضحية نصاب استولى على أموال بقيمة مليون دينار، وبعد القبض عليه تبين أنه من أصحاب السوابق في النصب والاحتيال، عبر إعلان شركات استثمارية غير مرخصة ووهمية.. ولا ندري من الملام في هذه القضية وأمثالها؟!
ومنذ فترة تابعنا عبر وسائل التواصل مقطع فيديو لفنان خليجي يقول إنه وقع ضحية نصاب من دولة أخرى أرسل إليه «صندوقا من التمر الفاخر)، وطلب تحويل المبلغ إلى شركة التوصيل، ثم اكتشف سحب مبلغ بقيمة خمسة آلاف دينار من حسابه، وحينما راجع البنك وطلب إيقاف المعاملة، أكدوا له أن العملية تمت، وأن إرجاع المبلغ صعب جدا.
حتى مراكز الأبحاث لم تخل من استغلال مثل تلك الشركات والجهات لمجال عملها عبر الاتصالات المشبوهة، وقيام مجموعة احتيالية باستخدام أرقام بحرينية دون علم أصحابها والاتصال بالمواطنين مستعملين برنامجا لتغيير ارقام الاتصال لإيهام المواطنين بأنهم من داخل مملكة البحرين ومن ثم طرح عدد من الأسئلة خلال الاتصال، مدعين أنهم يمثلون أحد مراكز الأبحاث، بهدف جمع معلومات عن المواطنين واستخدامها في أغراض مشبوهة.
وكذلك هي باصات توصيل الطلبة، وامتحانات المدارس، لم تنج هي الأخرى من تلك التشكيلات العصابية التي تطلق مجموعة «واتساب» بهدف النصب والاحتيال، كما حصل في مايو الماضي.
ولطالما حذرت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين من هكذا عمليات مشبوهة، ونبهت الناس إلى «وجود رسائل احتيالية تنتحل أسماء شركات معروفة في مملكة البحرين، وعند الضغط على الرابط يطلب من الشخص المستهدف بيانات البطاقة البنكية، وعند الضغط على الرابط الخبيث المرسل تتم عملية سرقة البيانات الخاصة بالشخص المستهدف».
وعلى الرغم من كثرة التنبيهات والتحذيرات، والقصص والحكايات، والقضايا والمآسي التي نسمعها ونقرأ عنها، فإن البعض لا يزال يقع ضحية تلك الاتصالات والشركات المحتالة.. فما الحل؟؟
ملحوظة أخيرة.. بالأمس مساء كذلك تلقيت رسالة هاتفية من رقم إفريقي جاء فيها: انك شخص مسلم، ونحن نحبك.. وقد وجدنا سحرا معمولا لك، في قرية نائية، تحت صخرة، داخل الغابة، قرب النهر.. فنرجو ارسال مبلغ ألف دولار لإبطال السحر..!! وطبعا جوابي على تلك الرسالة كان (بلوك) والحظر على رقم الاتصال.
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