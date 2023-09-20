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انقطاع الكهرباء عن كامل مناطق تونس

9/20/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انقطع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬البلاد‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬لحق‭ ‬بأحد‭ ‬المولدات‭ ‬بالعاصمة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬شركة‭ ‬الكهرباء‭. ‬

وبدأت‭ ‬عودة‭ ‬الكهرباء‭ ‬تدريجيا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فجرا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬00:00‭ ‬ت‭.‬ج‭) ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أحياء‭ ‬بتونس‭ ‬العاصمة‭. ‬

وبحسب‭ ‬شهادات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬استمر‭ ‬الانقطاع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭.
‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬التونسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ (‬حكومية‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬الانقطاع‭ ‬‮«‬عطب‭ ‬مباشر‭ ‬وطارئ‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المولدات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‮»‬‭.
‬ونادرًا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬انقطاع‭ ‬عام‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬تونس‭. ‬وهذا‭ ‬الصيف‭ ‬وبسبب‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬45‭ ‬درجة‭ ‬نفذت‭ ‬السلطات‭ ‬إجراءات‭ ‬تقنين‭ ‬للكهرباء‭ ‬فترات‭ ‬قصيرة‭ ‬طالت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬منطقة‭ ‬تشهد‭ ‬استهلاكا‭ ‬كبيرا‭ ‬للطاقة‭. ‬وشهدت‭ ‬تونس‭ ‬أيضًا‭ ‬انقطاعًا‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬مواردها‭. ‬

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