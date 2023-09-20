انقطاع الكهرباء عن كامل مناطق تونس
التاريخ
9/20/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انقطع التيار الكهربائي في تونس عن كافة مناطق البلاد بشكل مفاجئ نحو ثلاث ساعات بسبب عطل لحق بأحد المولدات بالعاصمة على ما أفادت شركة الكهرباء.
وبدأت عودة الكهرباء تدريجيا اعتبارا من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (00:00 ت.ج) في عدة أحياء بتونس العاصمة.
وبحسب شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي استمر الانقطاع أكثر من أربع ساعات.
وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) في بيان إن سبب الانقطاع «عطب مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة».
ونادرًا ما يحدث انقطاع عام للتيار الكهربائي في جميع أنحاء تونس. وهذا الصيف وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة نفذت السلطات إجراءات تقنين للكهرباء فترات قصيرة طالت في كل مرة منطقة تشهد استهلاكا كبيرا للطاقة. وشهدت تونس أيضًا انقطاعًا في مياه الشرب في الأشهر الأخيرة بسبب الجفاف الذي يهدد مواردها.
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