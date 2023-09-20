تتنبأ بخطر ملايين الطفرات الجينية.. أداة ابتكرتها ((جوجل))

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬مايند‮»‬‭ ‬بوشميت‭ ‬كوهلي،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬الابتكار‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬لمعرفة‭ ‬التأثيرات‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬العلوم‭ ‬الطبيعية‮»‬‭. ‬

وتناولت‭ ‬الأداة‭ ‬طفرات‭ ‬تُسمّى‭ ‬‮«‬المغلطة‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬تمثل‭ ‬تغييراً‭ ‬في‭ ‬حرف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الشيفرة‭ ‬الوراثية،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬وظيفة‭ ‬البروتينات،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنّ‭ ‬كل‭ ‬خلية‭ ‬تنجز‭ ‬وظيفتها‭ ‬بمساعدة‭ ‬البروتينات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬تعليماتها‭ ‬باستمرار‭. ‬

ويمتلك‭ ‬الفرد‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطفرات‭ ‬معظمها‭ ‬حميدة،‭ ‬بحسب‭ ‬الشركة،‭ ‬لكنّ‭ ‬بعضها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مسبباً‭ ‬لأمراض‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التليف‭ ‬الكيسي‭. ‬

وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬رُصدت‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطفرات‭ ‬لدى‭ ‬البشر،‭ ‬لكنّ‭ ‬2‭% ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬صُنّفت‭ ‬إما‭ ‬مُسبّبة‭ ‬للأمراض‭ ‬وإما‭ ‬حميدة‭. ‬

وفي‭ ‬المجمل‭ ‬ثمة‭ ‬71‭ ‬مليون‭ ‬طفرة‭ ‬محتملة،‭ ‬راجعتها‭ ‬أداة‭ ‬‮«‬ألفا‭ ‬ميسينس‮»‬‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬مايند‮»‬،‭ ‬وتمكّنت‭ ‬من‭ ‬التنبؤ‭ ‬بـ89‭% ‬منها‭. ‬

وأعطت‭ ‬الأداة‭ ‬لكل‭ ‬طفرة‭ ‬علامة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬0‭ ‬و1‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مسببة‭ ‬للأمراض‭. ‬وأتت‭ ‬النتيجة‭ ‬بترجيح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬57‭% ‬من‭ ‬الطفرات‭ ‬حميدة‭ ‬و32‭% ‬مسببة‭ ‬للأمراض‭. ‬أما‭ ‬الطفرات‭ ‬الباقية‭ ‬فطبيعتها‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة‭. ‬

وأُتيحت‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬للعامّة‭ ‬ولمختلف‭ ‬العلماء،‭ ‬فيما‭ ‬نشرت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ساينس‮»‬‭ ‬المرموقة‭ ‬لعرض‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭. ‬

وتفوّقت‭ ‬‮«‬ألفا‭ ‬ميسينس‮»‬‭ ‬في‭ ‬أدائها‭ ‬على‭ ‬الأدوات‭ ‬الموجودة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬الخبيران‭ ‬جوزيف‭ ‬مارش‭ ‬وسارة‭ ‬تيشمان‭ ‬في‭ ‬مقالة‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ساينس‮»‬‭ ‬أيضاً‭. ‬