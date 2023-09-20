تتنبأ بخطر ملايين الطفرات الجينية.. أداة ابتكرتها ((جوجل))

تتنبأ بخطر ملايين الطفرات الجينية.. أداة ابتكرتها ((جوجل))
التاريخ
9/20/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف باحثون من شركة «ديب مايند» التابعة لـ«جوجل» والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء عن أداة تتنبأ بما إذا كان من شأن طفرات جينية أن تسبب الأمراض أم لا، في إنجاز مفيد في مجالات كثيرة أبرزها الأبحاث المرتبطة بالأمراض النادرة.
وقال نائب رئيس قسم الأبحاث في «ديب مايند» بوشميت كوهلي، خلال مؤتمر صحفي، إنّ هذا الابتكار «خطوة جديدة لمعرفة التأثيرات التي تحملها تقنية الذكاء الاصطناعي على العلوم الطبيعية».
وتناولت الأداة طفرات تُسمّى «المغلطة» لأنها تمثل تغييراً في حرف واحد فقط من الشيفرة الوراثية، ما يجعلها قادرة على تغيير وظيفة البروتينات، مع العلم أنّ كل خلية تنجز وظيفتها بمساعدة البروتينات التي تقدم تعليماتها باستمرار.
ويمتلك الفرد نحو 9 آلاف من هذه الطفرات معظمها حميدة، بحسب الشركة، لكنّ بعضها يمكن أن يكون مسبباً لأمراض من بينها التليف الكيسي.
وحتى اليوم، رُصدت أربعة ملايين من هذه الطفرات لدى البشر، لكنّ 2% منها فقط صُنّفت إما مُسبّبة للأمراض وإما حميدة.
وفي المجمل ثمة 71 مليون طفرة محتملة، راجعتها أداة «ألفا ميسينس» من ابتكار «ديب مايند»، وتمكّنت من التنبؤ بـ89% منها.
وأعطت الأداة لكل طفرة علامة تتراوح بين 0 و1 للإشارة إلى احتمال أن تكون مسببة للأمراض. وأتت النتيجة بترجيح أن تكون 57% من الطفرات حميدة و32% مسببة للأمراض. أما الطفرات الباقية فطبيعتها غير مؤكدة.
وأُتيحت قاعدة البيانات للعامّة ولمختلف العلماء، فيما نشرت يوم الثلاثاء دراسة في مجلة «ساينس» المرموقة لعرض هذه البيانات.
وتفوّقت «ألفا ميسينس» في أدائها على الأدوات الموجودة، بحسب ما أكد الخبيران جوزيف مارش وسارة تيشمان في مقالة نُشرت في مجلة «ساينس» أيضاً.
MENAFN20092023000055011008ID1107109658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.