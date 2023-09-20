Thursday, 21 September 2023 05:14 GMT

إيران تفرض قانونا مثيرا للجدل بشأن الحجاب

9/20/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬عقوبات‭ ‬شديدة‭ ‬الصرامة‭ ‬تتضمن‭ ‬غرامات‭ ‬وحتى‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬ينتهكن‭ ‬قانون‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬صوتوا‭ ‬أمس‭ ‬لصالح‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تجريبي‭ ‬فترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

وينص‭ ‬الاصلاح‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬نسخة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يلتزم‭ ‬بقواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الاسلامي‭. ‬وهذا‭ ‬يتضمن‭ ‬دفع‭ ‬غرامات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭.‬

ويصل‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للعقوبات‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬فترة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬دفع‭ ‬غرامات‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬يورو‭ (‬5350‭ ‬دولارا‭). ‬ويمكن‭ ‬استثناء‭ ‬النساء‭ ‬الأجنبيات‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭. ‬

MENAFN20092023000055011008ID1107109657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث