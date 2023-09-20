إيران تفرض قانونا مثيرا للجدل بشأن الحجاب

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬صوتوا‭ ‬أمس‭ ‬لصالح‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تجريبي‭ ‬فترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

وينص‭ ‬الاصلاح‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬نسخة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يلتزم‭ ‬بقواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الاسلامي‭. ‬وهذا‭ ‬يتضمن‭ ‬دفع‭ ‬غرامات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭.‬

ويصل‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للعقوبات‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬فترة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬دفع‭ ‬غرامات‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬يورو‭ (‬5350‭ ‬دولارا‭). ‬ويمكن‭ ‬استثناء‭ ‬النساء‭ ‬الأجنبيات‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭. ‬