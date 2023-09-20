إيران تفرض قانونا مثيرا للجدل بشأن الحجاب

إيران تفرض قانونا مثيرا للجدل بشأن الحجاب
التاريخ
9/20/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من المقرر أن يتم تطبيق عقوبات شديدة الصرامة تتضمن غرامات وحتى السجن في إيران في المستقبل على النساء اللاتي ينتهكن قانون ارتداء الحجاب.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن أعضاء البرلمان صوتوا أمس لصالح تطبيق قانون مثير للجدل على أساس تجريبي فترة ثلاثة أعوام.
وينص الاصلاح في أحدث نسخة له على تطبيق عقوبات صارمة على من لا يلتزم بقواعد اللباس الاسلامي. وهذا يتضمن دفع غرامات في حال انتهاك القانون عدة مرات.
ويصل الحد الأقصى للعقوبات إلى السجن فترة تصل إلى 15 عاما، كما يمكن دفع غرامات بقيمة تصل إلى أكثر من 5000 يورو (5350 دولارا). ويمكن استثناء النساء الأجنبيات من الالتزام بالقانون.
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