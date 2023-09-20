مستشفى الملك حمد-الإرسالية الأمريكية يجري أول عملية جراحية على ((مريض من الخارج))

المريضة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬68‭ ‬عامًا‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مقيمة‭ ‬سابقًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتقيم‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬سافرت‭ ‬مسافة‭ ‬طويلة‭ ‬لزيارة‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وهي‭ ‬تشتكي‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬في‭ ‬الورك‭.‬

تمت‭ ‬رؤية‭ ‬المريضة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬العظام‭ ‬والصدمات‭ ‬الدكتور‭ ‬جيانلوكا‭ ‬كوسما‭ ‬غواتيري‭ ‬الذي‭ ‬لاحظ‭ ‬أن‭ ‬المريضة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬كامل‭ ‬للورك‭ ‬الأيسر‭ ‬بسبب‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مساحة‭ ‬بين‭ ‬العظام‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النابتات‭ ‬العظمية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ألمها‭ ‬وقلة‭ ‬حركتها‭. ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬لوكا‭ ‬بعملية‭ ‬جراحية‭ ‬لاستبدال‭ ‬مفصل‭ ‬الورك‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬طفيفة‭ ‬التوغل‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬طريقة‭ ‬زراعة‭ ‬مفصل‭ ‬جديد‭ ‬باستخدام‭ ‬مادة‭ ‬السيراميك،‭ ‬تمكن‭ ‬الدكتور‭ ‬لوكا‭ ‬من‭ ‬إعطاء‭ ‬المريضة‭ ‬وركًا‭ ‬جديدًا‭ ‬خاليًا‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للمريضة‭ ‬بنطاق‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المشي‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬النشاط‭ ‬الطبيعي‭.‬

قالت‭ ‬المريضة‭ ‬أن‭ ‬أثناء‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬تلقى‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وأن‭: ‬‮«‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬كنا‭ ‬عملاء‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وكنا‭ ‬راضيين‭ ‬جدًا‭ ‬بالخدمة‭ ‬والرعاية‭. ‬كنا‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تورونتو‭ ‬كندا‭ ‬لتلقي‭ ‬عملية‭ ‬استبدال‭ ‬مفصل‭ ‬الورك،‭ ‬وعندما‭ ‬سمعنا‭ ‬عن‭ ‬المستشفى‭ ‬الجديد،‭ ‬فكرنا‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬إجراء‭ ‬الجراحة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وبعد‭ ‬الاستشارة‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬أعجبنا‭ ‬جدًا‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الشاملة‭ ‬المقدمة‭ ‬حول‭ ‬إجراءات‭ ‬وتكاليف‭ ‬الجراحة‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬الرعاية‭ ‬ممتازة‭ ‬ونحن‭ ‬نوصي‭ ‬وبقوة‭ ‬الزوار‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يهتمون‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬باتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭. ‬