مستشفى الملك حمد-الإرسالية الأمريكية يجري أول عملية جراحية على ((مريض من الخارج))

مستشفى الملك حمد-الإرسالية الأمريكية يجري أول عملية جراحية على ((مريض من الخارج))
التاريخ
9/20/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عالج مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية المتواجد في منطقة عالي أول مريض من الخارج منذ افتتاحه في يناير خلال هذه السنة.
المريضة البالغة من العمر 68 عامًا والتي كانت مقيمة سابقًا في البحرين وتقيم حاليًا في كندا، سافرت مسافة طويلة لزيارة مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية وهي تشتكي من ألم في الورك.
تمت رؤية المريضة من قبل استشاري جراحة العظام والصدمات الدكتور جيانلوكا كوسما غواتيري الذي لاحظ أن المريضة تعاني من تدمير كامل للورك الأيسر بسبب التهاب المفاصل مما أدى إلى عدم وجود مساحة بين العظام مع وجود العديد من النابتات العظمية التي كانت مسؤولة عن ألمها وقلة حركتها. قام الدكتور لوكا بعملية جراحية لاستبدال مفصل الورك باستخدام تقنيات طفيفة التوغل. ومن خلال طريقة زراعة مفصل جديد باستخدام مادة السيراميك، تمكن الدكتور لوكا من إعطاء المريضة وركًا جديدًا خاليًا من الألم مما يسمح للمريضة بنطاق كبير من الحركة بما في ذلك المشي والعودة إلى النشاط الطبيعي.
قالت المريضة أن أثناء إقامتها في البحرين كانت تلقى الرعاية في مستشفى الإرسالية الأمريكية، وأن: «في الماضي، كنا عملاء مستشفى الإرسالية الأمريكية وكنا راضيين جدًا بالخدمة والرعاية. كنا على قائمة الانتظار في مدينة تورونتو كندا لتلقي عملية استبدال مفصل الورك، وعندما سمعنا عن المستشفى الجديد، فكرنا في إمكانية إجراء الجراحة في المستشفى الجديد في البحرين.
وبعد الاستشارة عن بعد، أعجبنا جدًا بالمعلومات الشاملة المقدمة حول إجراءات وتكاليف الجراحة. لقد كانت الرعاية ممتازة ونحن نوصي وبقوة الزوار الأجانب الذين يهتمون في الرعاية والاهتمام باتخاذ هذا القرار.
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