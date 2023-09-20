دراسة عالمية: شيري تتصدر قائمة أفضل السيارات الصينية

دراسة عالمية: شيري تتصدر قائمة أفضل السيارات الصينية
التاريخ
9/20/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجحت شيري في ترسيخ مكانتها المرموقة باعتبارها العلامة الرائدة للسيّارات الصينيّة في البحرين، إذ احتلت المرتبة الأولى وفقًا لدراسة عالميّة جديدة تصنّف العلامات التجاريّة للسيّارات بحسب الجودة .
حيث قامت مؤسسة جاي دي باور العالميّة بإجراء دراسة موسّعة للجودة الأوليّة (IQS) في الصين، التي صنّفت شيري كأفضل علامة تجاريّة محليّة، وحصلت موديلاتها على أعلى العلامات في فئات سيّارات السيدان المدمجة صغيرة الحجم والسيّارات الرياضيّة متعددة الاستخدامات الصغيرة .
وتركّز هذه الدراسة المهمة، التي تشهد حاليًا عامها الرابع والعشرين، على قياس مؤشرات الجودة الأوليّة من خلال تقصّي المشاكل التي يواجهها الملّاك الجدد للسيّارات خلال أول شهرين إلى ستة شهور من تملّكها . ويتم تحديد المستوى الإجمالي للجودة الأوليّة بحسب عدد المشاكل التي تم تسجيلها لكل 100 مركبة . وكلما انخفض هذا العدد ازداد مستوى الجودة .
وتقيّم الدراسة جودة السيّارات الجديدة من خلال تقصّي فئتين من المشاكل، الأولى هي المشاكل المتعلقة بالتصميم، والثانية هي المشاكل المتعلقة بالعيوب والأعطال .
وتتضمن الدراسة أسئلة تشخيصيّة محددة تغطي 218 مشكلة عبر 9 فئات، هي : المزايا / عناصر التحكم / شاشات العرض، والتصميم الخارجي، والتصميم الداخلي، ونظام المعلومات والترفيه، والمقاعد، وتجربة القيادة، ونُظم المساعدة في القيادة، ومجموعة الدفع ونقل الحركة، ونظام التحكم في المناخ .
ويؤكّد النجاح الهائل الذي حققته شيري في هذه الدراسة التزامها الراسخ بإنتاج سيّارات مبتكرة وفائقة الجودة بكلفة ميسورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء .
وتشمل موديلات شيري الأكثر رواجًا في مملكة البحرين (Tiggo 8 Pro Max) و (Tiggo 8 Pro) و (Tiggo 7 Pro) و (Tiggo 4 Pro) و (Arrizo 6 Pro) ، التي تنال إشادة عالميّة يومًا بعد آخر تقديرًا لأدائها الاستثنائي .
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