Thursday, 21 September 2023 05:14 GMT

دراسة عالمية: شيري تتصدر قائمة أفضل السيارات الصينية

9/20/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجحت شيري في ترسيخ مكانتها المرموقة باعتبارها العلامة الرائدة للسيّارات الصينيّة في البحرين، إذ احتلت المرتبة الأولى وفقًا لدراسة عالميّة جديدة تصنّف العلامات التجاريّة للسيّارات بحسب الجودة .

حيث قامت مؤسسة جاي دي باور العالميّة بإجراء دراسة موسّعة للجودة الأوليّة (IQS) في الصين، التي صنّفت شيري كأفضل علامة تجاريّة محليّة، وحصلت موديلاتها على أعلى العلامات في فئات سيّارات السيدان المدمجة صغيرة الحجم والسيّارات الرياضيّة متعددة الاستخدامات الصغيرة .

وتركّز هذه الدراسة المهمة، التي تشهد حاليًا عامها الرابع والعشرين، على قياس مؤشرات الجودة الأوليّة من خلال تقصّي المشاكل التي يواجهها الملّاك الجدد للسيّارات خلال أول شهرين إلى ستة شهور من تملّكها . ويتم تحديد المستوى الإجمالي للجودة الأوليّة بحسب عدد المشاكل التي تم تسجيلها لكل 100 مركبة . وكلما انخفض هذا العدد ازداد مستوى الجودة .

وتقيّم الدراسة جودة السيّارات الجديدة من خلال تقصّي فئتين من المشاكل، الأولى هي المشاكل المتعلقة بالتصميم، والثانية هي المشاكل المتعلقة بالعيوب والأعطال .

وتتضمن الدراسة أسئلة تشخيصيّة محددة تغطي 218 مشكلة عبر 9 فئات، هي : المزايا / عناصر التحكم / شاشات العرض، والتصميم الخارجي، والتصميم الداخلي، ونظام المعلومات والترفيه، والمقاعد، وتجربة القيادة، ونُظم المساعدة في القيادة، ومجموعة الدفع ونقل الحركة، ونظام التحكم في المناخ .

ويؤكّد النجاح الهائل الذي حققته شيري في هذه الدراسة التزامها الراسخ بإنتاج سيّارات مبتكرة وفائقة الجودة بكلفة ميسورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء .

وتشمل موديلات شيري الأكثر رواجًا في مملكة البحرين (Tiggo 8 Pro Max) و (Tiggo 8 Pro) و (Tiggo 7 Pro) و (Tiggo 4 Pro) و (Arrizo 6 Pro) ، التي تنال إشادة عالميّة يومًا بعد آخر تقديرًا لأدائها الاستثنائي .

MENAFN20092023000055011008ID1107109655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث