دراسة عالمية: شيري تتصدر قائمة أفضل السيارات الصينية

حيث قامت مؤسسة جاي دي باور العالميّة بإجراء دراسة موسّعة للجودة الأوليّة (IQS) في الصين، التي صنّفت شيري كأفضل علامة تجاريّة محليّة، وحصلت موديلاتها على أعلى العلامات في فئات سيّارات السيدان المدمجة صغيرة الحجم والسيّارات الرياضيّة متعددة الاستخدامات الصغيرة .

وتركّز هذه الدراسة المهمة، التي تشهد حاليًا عامها الرابع والعشرين، على قياس مؤشرات الجودة الأوليّة من خلال تقصّي المشاكل التي يواجهها الملّاك الجدد للسيّارات خلال أول شهرين إلى ستة شهور من تملّكها . ويتم تحديد المستوى الإجمالي للجودة الأوليّة بحسب عدد المشاكل التي تم تسجيلها لكل 100 مركبة . وكلما انخفض هذا العدد ازداد مستوى الجودة .

وتقيّم الدراسة جودة السيّارات الجديدة من خلال تقصّي فئتين من المشاكل، الأولى هي المشاكل المتعلقة بالتصميم، والثانية هي المشاكل المتعلقة بالعيوب والأعطال .

وتتضمن الدراسة أسئلة تشخيصيّة محددة تغطي 218 مشكلة عبر 9 فئات، هي : المزايا / عناصر التحكم / شاشات العرض، والتصميم الخارجي، والتصميم الداخلي، ونظام المعلومات والترفيه، والمقاعد، وتجربة القيادة، ونُظم المساعدة في القيادة، ومجموعة الدفع ونقل الحركة، ونظام التحكم في المناخ .

ويؤكّد النجاح الهائل الذي حققته شيري في هذه الدراسة التزامها الراسخ بإنتاج سيّارات مبتكرة وفائقة الجودة بكلفة ميسورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء .



وتشمل موديلات شيري الأكثر رواجًا في مملكة البحرين (Tiggo 8 Pro Max) و (Tiggo 8 Pro) و (Tiggo 7 Pro) و (Tiggo 4 Pro) و (Arrizo 6 Pro) ، التي تنال إشادة عالميّة يومًا بعد آخر تقديرًا لأدائها الاستثنائي .

