يفتتح المشوار الأولمبي بملاقاة ((كازاخستان)) الأحداعتماد قائمة منتخبنا لكرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية

يفتتح المشوار الأولمبي بملاقاة ((كازاخستان)) الأحداعتماد قائمة منتخبنا لكرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/20/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
كشف الاتحاد البحريني لكرة اليد عن قائمة أفراد منتخب البحرين الأول لكرة اليد المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقرر إقامتها في مدينة «هانغتشو» بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر القادم، وضم الجهاز الفني للمنتخب «آرون كريستيانسون» المدير الفني، عصام عبدالله مساعدا للمدرب وأحمد منصور مدرب الحراس.
وعلى مستوى اللاعبين ضمت القائمة محمد عبدالحسين، هشام أحمد، محمد حبيب أحمد، أحمد جلال، محمد علي عبدالرضا، حسن السماهيجي، مهدي عبدالله سعد، محمد حبيب ناصر، حسن ميرزا، علي ميرزا، محمد ميرزا، قاسم قمبر، علي عيد، حسين الصياد، محمد حميد ربيع وحسن جعفر مدن، وبحسب البرنامج العام لمشاركة المنتخب البحريني لكرة اليد فإنه من المقرر أن يغادر إلى مدينة «هانغتشو» بالصين اليوم الخميس، ويأتي ذلك بعد عودته من معسكره التدريبي الذي أقامه في المجر وأنهاه مؤخرا ضمن المرحلة قبل الأخيرة من الاستعداد للمشاركة الآسيوية.
ويدخل المنتخب البحريني منافسات دورة الألعاب الآسيوية في «هانغتشو» بآمال وطموح معانقة الذهب الذي يليق بسمعته ومستواه الفني وبما يملك من عناصر مؤثرة وقادرة على تحقيق الحلم، وكذلك بما يتناسب مع تاريخه المتميز والحافل بالإنجازات العالية التي يحققها أبناء البحرين في مختلف مشاركاتهم الإقليمية والدولية، فقد سبق لمنتخب البحرين الأول لكرة اليد أن أحرز فضية «أسياد جاكرتا 2018» كأول منتخب بحريني للعبة جماعية يحقق هذا الإنجاز الإقلميي.
ويبدأ المنتخب البحريني مهمته القادمة بمواجهة منتخب كازاخستان في يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، ويلعب المنتخب البحريني مباراته الثانية والأخيرة في دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة اليد مع منتخب أوزبكستان في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وسبق أن أجريت قرعة مسابقة لعبة كرة اليد بهذه الدورة وأوقعت المنتخب البحريني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخب أوزبكستان ومنتخب كازاخستان، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الصين والكويت وتايلاند، وضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر وكوريا وهونغ كونغ، أما المجموعة الرابعة فقد ضمت أربعة مشاركين وهي منتخبات السعودية، إيران، منغوليا واليابان.
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