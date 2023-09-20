يفتتح المشوار الأولمبي بملاقاة ((كازاخستان)) الأحداعتماد قائمة منتخبنا لكرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية

كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬أفراد‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬هانغتشو‮»‬‭ ‬بالصين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وضم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬‮«‬آرون‭ ‬كريستيانسون‮»‬‭ ‬المدير‭ ‬الفني،‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬مساعدا‭ ‬للمدرب‭ ‬وأحمد‭ ‬منصور‭ ‬مدرب‭ ‬الحراس‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬ضمت‭ ‬القائمة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أحمد،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالله‭ ‬سعد،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬ربيع‭ ‬وحسن‭ ‬جعفر‭ ‬مدن،‭ ‬وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬لمشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬هانغتشو‮»‬‭ ‬بالصين‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬وأنهاه‭ ‬مؤخرا‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬‮«‬هانغتشو‮»‬‭ ‬بآمال‭ ‬وطموح‭ ‬معانقة‭ ‬الذهب‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بسمعته‭ ‬ومستواه‭ ‬الفني‭ ‬وبما‭ ‬يملك‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬مؤثرة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم،‭ ‬وكذلك‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬تاريخه‭ ‬المتميز‭ ‬والحافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬فضية‭ ‬‮«‬أسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‮»‬‭ ‬كأول‭ ‬منتخب‭ ‬بحريني‭ ‬للعبة‭ ‬جماعية‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الإقلميي‭.‬

ويبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مهمته‭ ‬القادمة‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمسابقة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أجريت‭ ‬قرعة‭ ‬مسابقة‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بهذه‭ ‬الدورة‭ ‬وأوقعت‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬ومنتخب‭ ‬كازاخستان،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ ‬والكويت‭ ‬وتايلاند،‭ ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر‭ ‬وكوريا‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬أما‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬أربعة‭ ‬مشاركين‭ ‬وهي‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬إيران،‭ ‬منغوليا‭ ‬واليابان‭.‬