نقل اجتماع اتحاد الطائرة العربي إلى القاهرة لتزامنه مع النهائي الإفريقي

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬ياسر‭ ‬قمر‭ ‬الذي‭ ‬كلف‭ ‬حينها‭ ‬بمهمة‭ ‬تسيير‭ ‬أمور‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لقبول‭ ‬استقالة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬الشبيب‭ ‬وتزكية‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬للرئاسة‭ ‬والذي‭ ‬استضافته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

صباح‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬يوليو‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭.‬

وقال‭ ‬الحلواجي‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬كان‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬غير‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬شاغرا،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬المناصب‭ ‬واللجان‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يطلها‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

ونفى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬موعد‭ ‬قريب‭ ‬لاجتماع‭ ‬الاتحاد‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬النظام‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أو‭ ‬اللجان‭ ‬سنويا‭ ‬أو‭ ‬كلما‭ ‬فرضت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬