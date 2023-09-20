Thursday, 21 September 2023 05:13 GMT

نقل اجتماع اتحاد الطائرة العربي إلى القاهرة لتزامنه مع النهائي الإفريقي

9/20/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عزا‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نقل‭ ‬الاجتماع‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬لانتخاب‭ ‬وتنصيب‭ ‬رسميا‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬تزامن‭ ‬المناسبة‭ ‬مع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الإفريقية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مصر‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬ياسر‭ ‬قمر‭ ‬الذي‭ ‬كلف‭ ‬حينها‭ ‬بمهمة‭ ‬تسيير‭ ‬أمور‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لقبول‭ ‬استقالة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬الشبيب‭ ‬وتزكية‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬للرئاسة‭ ‬والذي‭ ‬استضافته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين
صباح‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬يوليو‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭.‬

وقال‭ ‬الحلواجي‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬كان‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬غير‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬شاغرا،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬المناصب‭ ‬واللجان‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يطلها‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

ونفى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬موعد‭ ‬قريب‭ ‬لاجتماع‭ ‬الاتحاد‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬النظام‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أو‭ ‬اللجان‭ ‬سنويا‭ ‬أو‭ ‬كلما‭ ‬فرضت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

MENAFN20092023000055011008ID1107109653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث