نقل اجتماع اتحاد الطائرة العربي إلى القاهرة لتزامنه مع النهائي الإفريقي

نقل اجتماع اتحاد الطائرة العربي إلى القاهرة لتزامنه مع النهائي الإفريقي
التاريخ
9/20/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عزا فراس الحلواجي الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة نقل الاجتماع غير العادي للاتحاد العربي إلى القاهرة بدلا من البحرين لانتخاب وتنصيب رسميا الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيسا للاتحاد إلى تزامن المناسبة مع نهائي بطولة المنتخبات الإفريقية للكرة الطائرة التي استضافتها مصر.
وكان رئيس الاتحاد المصري ياسر قمر الذي كلف حينها بمهمة تسيير أمور الاتحاد العربي مدة شهرين في الاجتماع غير العادي للاتحاد العربي لقبول استقالة الرئيس الأسبق الدكتور عبد الهادي الشبيب وتزكية الشيخ علي بن محمد للرئاسة والذي استضافته مملكة البحرين
صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو قد قال إن الاجتماع القادم سيكون في مملكة البحرين يوم 16 سبتمبر.
وقال الحلواجي إن الاجتماع الأخير غير العادي للاتحاد الذي أقيم في مصر كان مقتصرا على انتخاب منصب الرئيس لا غير والذي كان شاغرا، مع الحفاظ على بقية المناصب واللجان كما هي والتي لم يطلها أي تغيير بحسب قوله.
ونفى الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة وجود أي موعد قريب لاجتماع الاتحاد إذ إن النظام ينص على أن يكون اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أو اللجان سنويا أو كلما فرضت الحاجة إلى ذلك.
MENAFN20092023000055011008ID1107109653
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.