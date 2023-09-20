ناصر بن حمد يستقبل العداءة فاطمة حسين المشاركة في سباق الجري العالمي (UTMB)
التاريخ
9/20/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، العداءة فاطمة حسين، مهندسة العمليات الأولى في قسم الخدمات الفنية في شركة بابكو للتكرير. وهنأ سموه العداءة لإكمالها سباق الجري فائق السرعة الأكثر شهرة في العالم ( UTMB )، لتكون بذلك أول رياضية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي تشارك في هذا السباق.
وأعرب سموه عن تقديره لجهود الشباب البحريني في المحافل الرياضية، مؤكدًا أن البحرين تتمتع بطاقات رياضية نفخر بها وتسعى لأن تترك بصمة متميزة في المحافل العالمية على الدوام، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز بالشباب البحريني.
وأوضح سمو الشيخ
ناصر بن حمد
آل خليفة أن ما اعترى هذا السباق من صعوبات وتحديات، يجعل من إكماله من قبل شابة بحرينية إضافة حقيقية لسجل البطولات البحرينية في المحافل العالمية، مؤكداً دعمه الدائم للطاقات الرياضية في المملكة.
وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للعداءة فاطمة حسين، في مشاركات وبطولات رياضية مستقبلية حول العالم.
وحول تجربتها في السباق قالت فاطمة حسين «لقد كان سباقًا مليئًا بالتحديات بالفعل؛ فمع الصعود والهبوط الحاد والفني، والأوقات الفاصلة الضيقة، كان علي أن أعمل بجد للوصول إلى كل نقطة تفتيش في الوقت المحدد. وهذا لم يترك أي وقت لأي نوم أو راحة طويلة خلال 47 ساعة، إلا أن كونك محاطًا بالجبال الشامخة بمناظرها الخلابة ساعد في تحمل الألم». وأردفت: «إن إنهاء هذا السباق الصعب ورفع علم البحرين عند خط النهاية لأول مرة في تاريخ هذا السباق كان يستحق كل العمل الشاق على مدى السنوات القليلة الماضية».
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