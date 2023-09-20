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ناصر بن حمد يستقبل العداءة فاطمة حسين المشاركة في سباق الجري العالمي (UTMB)

9/20/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬العداءة‭ ‬فاطمة‭ ‬حسين،‭ ‬مهندسة‭ ‬العمليات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭. ‬وهنأ‭ ‬سموه‭ ‬العداءة‭ ‬لإكمالها‭ ‬سباق‭ ‬الجري‭ ‬فائق‭ ‬السرعة‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬ UTMB ‭)‬،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بطاقات‭ ‬رياضية‭ ‬نفخر‭ ‬بها‭ ‬وتسعى‭ ‬لأن‭ ‬تترك‭ ‬بصمة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬للفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وأوضح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ
ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد
آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬اعترى‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬وتحديات،‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬إكماله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شابة‭ ‬بحرينية‭ ‬إضافة‭ ‬حقيقية‭ ‬لسجل‭ ‬البطولات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعمه‭ ‬الدائم‭ ‬للطاقات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتمنى‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للعداءة‭ ‬فاطمة‭ ‬حسين،‭ ‬في‭ ‬مشاركات‭ ‬وبطولات‭ ‬رياضية‭ ‬مستقبلية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وحول‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬سباقًا‭ ‬مليئًا‭ ‬بالتحديات‭ ‬بالفعل؛‭ ‬فمع‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭ ‬الحاد‭ ‬والفني،‭ ‬والأوقات‭ ‬الفاصلة‭ ‬الضيقة،‭ ‬كان‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أعمل‭ ‬بجد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭. ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يترك‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬لأي‭ ‬نوم‭ ‬أو‭ ‬راحة‭ ‬طويلة‭ ‬خلال‭ ‬47‭ ‬ساعة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كونك‭ ‬محاطًا‭ ‬بالجبال‭ ‬الشامخة‭ ‬بمناظرها‭ ‬الخلابة‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬الألم‮»‬‭. ‬وأردفت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬الصعب‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬العمل‭ ‬الشاق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

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