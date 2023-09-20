مع تصاعد التوترات.. إسرائيل تمنع عبور العمال من قطاع غزة

وسيزيد‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬بالفعل‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭. ‬ويأتي‭ ‬الإغلاق‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬قصير‭ ‬المدة‭ ‬على‭ ‬الصادرات‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬نتيجة‭ ‬عثور‭ ‬مفتشين‭ ‬على‭ ‬متفجرات‭ ‬في‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬البضائع‭. ‬وتصاريح‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬إسرائيل‭ ‬تتيح‭ ‬تحقيق‭ ‬دخول‭ ‬لنحو‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬فيها‭ ‬ربع‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭. ‬ويقول‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬بالمئة‭.‬

وقال‭ ‬أيمن‭ ‬أبو‭ ‬كريم‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬عامل‭ ‬عادوا‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬أعياد‭ ‬اليهود‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬العودة‭ ‬لأعمالهم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬الإغلاق‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬عقاب‭ ‬جماعي‭ ‬للعمال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬المحتل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وأمنية‭ ‬فلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬استشهاد‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬أحدهما‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬‮

‬‭ ‬وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬شابا‭ ‬يبلغ‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروحه‭ ‬الحرجة‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬عقبة‭ ‬جبر‭ ‬للاجئين‭ ‬بأريحا‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬وفاة‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬مداهمته‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬للاجئين‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وفي‭ ‬غزة،‭ ‬قتل‭ ‬شاب‭ ‬وأصيب‭ ‬9‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬أمس‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬احتجاجات‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬شرق‭ ‬القطاع‭ ‬قرب‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬لتصعيد‭ ‬الاحتجاجات‭.‬‮

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وفي‭ ‬القاهرة،‭ ‬أدانت‭ ‬مصر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬تلقته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬تدين‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وآخرها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين،‭ ‬والذى‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ستة‭ ‬مواطنين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬داعية‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تغليب‭ ‬مسار‭ ‬التهدئة،‭ ‬والنأي‭ ‬عن‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬بالبلدات‭ ‬والمدن‭ ‬ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬تقوض‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬المساعي‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الرامية‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفقا‭ ‬للبيان‮»‬‭. ‬وجددت‭ ‬مصر‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بضرورة‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬والتحرك‭ ‬الفوري‭ ‬لدرء‭ ‬مخاطر‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬الحقوق‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وفى‭ ‬مقدمتها‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬