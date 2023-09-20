السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية لنقاشات دعم مسار السلام في اليمن

السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية لنقاشات دعم مسار السلام في اليمن
التاريخ
9/20/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض - (العربية نت، ووكالات الأنباء): رحبت وزارة الخارجية السعودية امس بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم
مسار السلام في اليمن، والتي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة سلطنة عمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته في مدينة الرياض.
وأضافت أن النقاشات التي عقدت خلال الفترة 14 - 18 سبتمبر جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ، التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.
كما أشادت الخارجية السعودية بمضامين لقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بوفد صنعاء الذي زار المملكة، والتي جرى فيها تأكيد استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية، وفق بيان الخارجية.
من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أمس الأربعاء، بعد اجتماعه مع وفد الحوثيين، إن المملكة أكدت مجددا التزامها بتعزيز الحوار بين جميع الأطراف في اليمن.
وكتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر: «أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة».
وقال مصدران إن بعض التقدم أحرز بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع أجور الموظفين العموميين. وأضافوا أن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من المحادثات بعد مشاورات «قريبا».
وصل وفد الحوثيين إلى السعودية الأسبوع الماضي. وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للمملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014.
وتركزت المحادثات على معاودة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل ودفع أجور الموظفين العموميين وجهود إعادة البناء وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يسمح للأمم المتحدة باستئناف عملية سلام سياسية على نطاق أوسع.
وكانت وزارة الخارجية السعودية وجهت سابقا دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة الرياض التي أعلنت في مارس 2021.
وفي السياق ذاته، حط وفد عماني في صنعاء بأغسطس الفائت في زيارة استمرت 4 أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولاً، تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة، إذ تدفع الأمم المتحدة من أجل إرساء اتفاق دائم بين اليمنيين بعد سنوات من الاقتتال.
فيما أكد المبعوث الأممي هانس جروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، أن أطراف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن حلول، لكنه أكد الحاجة إلى ترجمة ذلك في خطوات ملموسة.
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