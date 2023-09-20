Thursday, 21 September 2023 05:13 GMT

السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية لنقاشات دعم مسار السلام في اليمن

9/20/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬الرياض‭ - (‬العربية‭ ‬نت،‭ ‬ووكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬رحبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬امس‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬للنقاشات‭ ‬الجادة‭ ‬بشأن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لدعم‮
‬مسار‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬والتي‭ ‬عقدها‭ ‬فريق‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬برئاسة‭ ‬سفير‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لدى‭ ‬اليمن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬آل‭ ‬جابر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬صنعاء،‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬فليته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬النقاشات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬14‭ - ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬جاءت‭ ‬استكمالاً‭ ‬للقاءات‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬أجراها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي‭ ‬اليمني،‭ ‬وفي‭ ‬صنعاء‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬رمضان‭ ‬1444هـ،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والخيارات‭ ‬لتطوير‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬تتوافق‭ ‬عليها‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬بمضامين‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بوفد‭ ‬صنعاء‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬جرى‭ ‬فيها‭ ‬تأكيد‭ ‬استمرار‭ ‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬اليمن‭ ‬وشعبه،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬للجلوس‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والانتقال‭ ‬باليمن‭ ‬إلى‭ ‬نهضة‭ ‬شاملة‭ ‬وتنمية‭ ‬مستدامة‭ ‬للشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقرار‭ ‬سياسي‭ ‬وأمن‭ ‬دائم،‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬للمنظومة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين،‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬أكدت‭ ‬مجددا‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وكتب‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬المعروفة‭ ‬سابقا‭ ‬باسم‭ ‬تويتر‭: ‬‮«‬أكدت‭ ‬خلال‭ ‬لقائي‭ ‬بالوفد‭ ‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬اليمن‭ ‬وشعبه‭ ‬الشقيق،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬للجلوس‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مصدران‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬التقدم‭ ‬أحرز‭ ‬بشأن‭ ‬النقاط‭ ‬الشائكة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لخروج‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬وآلية‭ ‬دفع‭ ‬أجور‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬سيجتمعان‭ ‬لإجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬مشاورات‭ ‬‮«‬قريبا‮»‬‭.‬

وصل‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬للمملكة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬

وتركزت‭ ‬المحادثات‭ ‬على‭ ‬معاودة‭ ‬فتح‭ ‬الموانئ‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬ومطار‭ ‬صنعاء‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ودفع‭ ‬أجور‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬وجهود‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬وتحديد‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لخروج‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬اليمن‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باستئناف‭ ‬عملية‭ ‬سلام‭ ‬سياسية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬وجهت‭ ‬سابقا‭ ‬دعوة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬لاستكمال‭ ‬اللقاءات‭ ‬والنقاشات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬حط‭ ‬وفد‭ ‬عماني‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬بأغسطس‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬استمرت‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬جهود‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬منسقة‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاستئناف‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬المتعثرة،‭ ‬إذ‭ ‬تدفع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إرساء‭ ‬اتفاق‭ ‬دائم‭ ‬بين‭ ‬اليمنيين‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاقتتال‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬هانس‭ ‬جروندبرغ،‭ ‬في‭ ‬إحاطته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬أن‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬تواصل‭ ‬إظهار‭ ‬الاستعداد‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭.‬

MENAFN20092023000055011008ID1107109649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث