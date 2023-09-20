السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية لنقاشات دعم مسار السلام في اليمن

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬النقاشات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬14‭ - ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬جاءت‭ ‬استكمالاً‭ ‬للقاءات‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬أجراها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي‭ ‬اليمني،‭ ‬وفي‭ ‬صنعاء‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬رمضان‭ ‬1444هـ،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والخيارات‭ ‬لتطوير‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬تتوافق‭ ‬عليها‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬بمضامين‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بوفد‭ ‬صنعاء‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬جرى‭ ‬فيها‭ ‬تأكيد‭ ‬استمرار‭ ‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬اليمن‭ ‬وشعبه،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬للجلوس‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والانتقال‭ ‬باليمن‭ ‬إلى‭ ‬نهضة‭ ‬شاملة‭ ‬وتنمية‭ ‬مستدامة‭ ‬للشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقرار‭ ‬سياسي‭ ‬وأمن‭ ‬دائم،‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬للمنظومة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين،‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬أكدت‭ ‬مجددا‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وكتب‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬المعروفة‭ ‬سابقا‭ ‬باسم‭ ‬تويتر‭: ‬‮«‬أكدت‭ ‬خلال‭ ‬لقائي‭ ‬بالوفد‭ ‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬اليمن‭ ‬وشعبه‭ ‬الشقيق،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬للجلوس‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مصدران‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬التقدم‭ ‬أحرز‭ ‬بشأن‭ ‬النقاط‭ ‬الشائكة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لخروج‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬وآلية‭ ‬دفع‭ ‬أجور‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬سيجتمعان‭ ‬لإجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬مشاورات‭ ‬‮«‬قريبا‮»‬‭.‬

وصل‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬للمملكة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬

وتركزت‭ ‬المحادثات‭ ‬على‭ ‬معاودة‭ ‬فتح‭ ‬الموانئ‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬ومطار‭ ‬صنعاء‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ودفع‭ ‬أجور‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬وجهود‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬وتحديد‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لخروج‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬اليمن‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باستئناف‭ ‬عملية‭ ‬سلام‭ ‬سياسية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬وجهت‭ ‬سابقا‭ ‬دعوة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬لاستكمال‭ ‬اللقاءات‭ ‬والنقاشات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬حط‭ ‬وفد‭ ‬عماني‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬بأغسطس‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬استمرت‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬جهود‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬منسقة‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاستئناف‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬المتعثرة،‭ ‬إذ‭ ‬تدفع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إرساء‭ ‬اتفاق‭ ‬دائم‭ ‬بين‭ ‬اليمنيين‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاقتتال‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬هانس‭ ‬جروندبرغ،‭ ‬في‭ ‬إحاطته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬أن‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬تواصل‭ ‬إظهار‭ ‬الاستعداد‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭.‬