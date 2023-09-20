دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا يناشدون إيران التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية

وكانت‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬منعت‭ ‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مفتشي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬المكلفين‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬النووية‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وصفها‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافائيل‭ ‬جروسي‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬متناسبة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭. ‬جاء‭ ‬التحرك‭ ‬الإيراني‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬دعوة،‭ ‬قادتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬في‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬لطهران‭ ‬للتعاون‭ ‬فورا‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬منها‭ ‬تفسير‭ ‬سبب‭ ‬وجود‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬دعت‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬الكويتية‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬لما‭ ‬بعد‭ ‬العلامة‭ ‬رقم‭ ‬162‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬البيان‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

كما‭ ‬دعوا‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإسراع‭ ‬بتسوية‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬الداخلي‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬خور‭ ‬عبدالله‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق‭ ‬لعام‭ ‬2012‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬جدد‭ ‬الوزراء‭ ‬دعمهم‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2107‭ (‬2013‭) ‬بشأن‭ ‬إحالة‭ ‬الملف‭ ‬المتعلق‭ ‬بإعادة‭ ‬جميع‭ ‬الكويتيين‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الكويتيون‭ ‬المفقودون،‭ ‬وإعادة‭ ‬الممتلكات‭ ‬الكويتية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأرشيف‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭... ‬ودعوا‭ ‬العراق‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬لجميع‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬

تم‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬1993‭ ‬بعد‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬للكويت،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يغط‭ ‬طول‭ ‬حدودهما‭ ‬البحرية،‭ ‬وترك‭ ‬حل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬للبلدين‭ ‬المنتجين‭ ‬للنفط‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬بحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬جهود‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭. ‬ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ (‬وام‭)‬‮

‬الأربعاء،‭ ‬استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثلاثي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬‮«‬سبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬مستدام‭ ‬للأزمة‭ ‬اليمنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للشعب‭ ‬اليمني‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لليمن‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬ومجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬لتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬السعودية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬بما‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬للأزمة،‭ ‬مجددا‭ ‬تأكيد‭ ‬نهج‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭.‬