((آركابيتا)) تتخارج من محفظتها الثانية لسكن الطلبة في الولايات المتحدة

وكانت‭ ‬آركابيتا‭ ‬وشريكها‭ ‬المشغّل‭ ‬للمحفظة‭ ‬قد‭ ‬عملا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فترة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالاستثمار‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬ارتكزت‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الوحدات‭ ‬والمرافق‭ ‬المساندة‭ ‬وتحسين‭ ‬المبادرات‭ ‬التسويقية‭ ‬لتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الإشغال‭ ‬والعوائد‭ ‬من‭ ‬الإيجارات‭. ‬وجرى‭ ‬استكمال‭ ‬أعمال‭ ‬التجديد‭ ‬ضمن‭ ‬حدود‭ ‬الميزانية‭ ‬وقبل‭ ‬المواعيد‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني،‭ ‬بينما‭ ‬استمر‭ ‬معدل‭ ‬إشغال‭ ‬المحفظة‭ ‬ومعدل‭ ‬تحصيل‭ ‬الإيجارات‭ ‬قريبًا‭ ‬من‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالاستثمار‭. ‬ونتيجةً‭ ‬لذلك،‭ ‬نما‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بمعدل‭ ‬سنوي‭ ‬مركب‭ ‬بلغ‭ ‬9‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬منذ‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحواذ‭.‬

كما‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬نجاح‭ ‬استراتيجية‭ ‬آركابيتا‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بمجمعات‭ ‬سكن‭ ‬الطلبة‭ ‬ومنهجيتها‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬خصائص‭ ‬المجمعات،‭ ‬والتي‭ ‬أثبتت‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي،‭ ‬ومنها‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد-19‭ ‬والتقلبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭. ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬المحفظة‭ ‬معدلات‭ ‬إشغال‭ ‬عالية‭ ‬ونموًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬عوائد‭ ‬الإيجارات‭ ‬بفعل‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬داخل‭ ‬الأحرام‭ ‬الجامعية‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬قال‭ ‬بريان‭ ‬هاب،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمجموعة‭ ‬آركابيتا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬الأداء‭ ‬الإيجابي‭ ‬لمحافظ‭ ‬آركابيتا‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬المؤجرة‭ ‬والعقارات‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وطيلة‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد-19‭ ‬ليؤكد‭ ‬متانة‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الاستثمارية‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬السوق‭ ‬العقارية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬فيها‭ ‬إيجابية‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬نتيجة‭ ‬لتحسن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬ككل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أحمد‭ ‬الشيراوي،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬صفقة‭ ‬التخارج‭ ‬الثانية‭ ‬الناجحة‭ ‬من‭ ‬مجمعات‭ ‬سكن‭ ‬الطلبة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬18‭ ‬شهرًا‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومدى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عوامل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬المختلفة‭. ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬مجمعات‭ ‬تأجير‭ ‬سكن‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يشكل‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬دعامة‭ ‬قوية‭ ‬لتنويع‭ ‬القاعدة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتحصين‭ ‬عملياتنا‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬بينما‭ ‬يحقق‭ ‬عوائد‭ ‬مجزية‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومستثمرينا‮»‬‭.‬