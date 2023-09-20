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Beyon توقع مذكرة تفاهم لتمكين خدمات إنترنت الأشياء التي تعمل بالأقمار الصناعية في البحرين

9/20/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ E ‭-‬ Space ،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬لدعم‭ ‬نشر‭ ‬حلول‭ ‬الاتصالات‭ ‬المبتكرة‭ ‬وخدمات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬طرح‭ ‬تطبيقات‭ ‬ذكية‭ ‬جديدة‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويعد‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬ودراسة‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬حديدة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مستقبل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورؤية‭ ‬2030‭.‬

ستتيح‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬ E ‭-‬ Space ،‭ ‬الفرصة‭ ‬للشركتين‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬شبكة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشبكة‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬الأرضي‭ ‬المنخفض‭ (‬ LEO ‭) ‬من E ‭-‬ Space ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانيات‭ ‬الأجهزة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والحديثة‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬حلول‭ ‬فريدة‭ ‬لإنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬الاستخدام‭ ‬غير‭ ‬المنقطع‭ ‬لبيانات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.‬

وعلق‭ ‬ميكيل‭ ‬فينتر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬لمستقبل‭ ‬تتوفر‭ ‬فيه‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأرضية‭ ‬والفضائية‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬توفر‭ ‬تغطية‭ ‬مستمرة‭ ‬وخدمات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬المتطورة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬رقمي‭ ‬متنوع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬سيتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭
 E ‭-‬ Space
‬اكتشاف‭ ‬نماذج‭ ‬أعمال‭ ‬جديدة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬انتشار‭ ‬التطبيقات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬وتجارب‭ ‬الزبائن‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬جريج‭ ‬وايلر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ E ‭-‬ Space ‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ E ‭-‬ Space ‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬كليًا‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬لخدمات‭ ‬بيانات‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تطمح‭ ‬لتحسين‭ ‬الحياة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الأعمال‭ ‬وبناء‭ ‬كوكب‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬وأكثر‭ ‬اتصالاً‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬ Beyon
‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬طرق‭ ‬أخرى‭ ‬لاستخدام‭ ‬خدمات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬لتزويد‭ ‬الزبائن‭ ‬بإمكانيات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬الحالية‭.‬‮»‬

وتم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ميكيل‭ ‬فينتر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬وإيمي‭ ‬ميلمان،‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬العالمية‭ ‬وعلاقات‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬ E ‭-‬ Space ،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحادي‭ ‬والثلاثين‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬الدائم‭ ‬للطيف‭ ‬الترددي،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالبحرين،‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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