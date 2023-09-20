Beyon توقع مذكرة تفاهم لتمكين خدمات إنترنت الأشياء التي تعمل بالأقمار الصناعية في البحرين

Beyon توقع مذكرة تفاهم لتمكين خدمات إنترنت الأشياء التي تعمل بالأقمار الصناعية في البحرين
التاريخ
9/20/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة Beyon توقيع مذكرة تفاهم مع شركة E - Space ، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لدعم نشر حلول الاتصالات المبتكرة وخدمات إنترنت الأشياء، ما يتيح طرح تطبيقات ذكية جديدة للقطاع التجاري في مملكة البحرين.
ويعد إنترنت الأشياء من المجالات التكنولوجية التي تحظى باهتمام شركة Beyon ، حيث تحرص الشركة على بحث ودراسة الفرص المناسبة لفتح آفاق حديدة تتماشى مع مستقبل الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين ورؤية 2030.
ستتيح مذكرة التفاهم مع E - Space ، الفرصة للشركتين التعاون في تطوير حلول إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات شبكة Beyon ، إلى جانب الشبكة المتقدمة في المدار الأرضي المنخفض ( LEO ) من E - Space ، إضافة إلى إمكانيات الأجهزة المبتكرة والحديثة. إن هذه الجهود المشتركة تهدف إلى إنشاء حلول فريدة لإنترنت الأشياء والتي من شأنها أن تدعم الاستخدام غير المنقطع لبيانات إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي ومن أي مكان.
وعلق ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon قائلاً: «نحن نتطلع لمستقبل تتوفر فيه الاتصالات الأرضية والفضائية جنبًا إلى جنب مع توفر تغطية مستمرة وخدمات إنترنت الأشياء المتطورة، وذلك لتحقيق نمو رقمي متنوع في مختلف القطاعات. سيتيح لنا هذا التعاون مع
E - Space
اكتشاف نماذج أعمال جديدة إضافة إلى تسريع عملية انتشار التطبيقات المبتكرة، التي من شأنها تعزيز فرص وتجارب الزبائن وقطاع الأعمال والشركات، إلى جانب المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين».
وصرح جريج وايلر، الرئيس التنفيذي لشركة E - Space قائلًا: «نحن في شركة E - Space نعمل على إنشاء مجموعة جديدة كليًا من الإمكانيات على المستوى العالمي لخدمات بيانات الأشياء التي تطمح لتحسين الحياة وكفاءة الأعمال وبناء كوكب أكثر ذكاءً وأكثر اتصالاً. ومن خلال التعاون مع Beyon
في مشاريع تطوير إنترنت الأشياء الجديدة من الأرض إلى الأقمار الصناعية، سنتمكن من اكتشاف طرق أخرى لاستخدام خدمات إنترنت الأشياء في كل مكان، لتزويد الزبائن بإمكانيات أكبر من خدمات إنترنت الأشياء الحالية.»
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon وإيمي ميلمان، رئيس الشؤون العالمية وعلاقات أصحاب المصلحة في E - Space ، خلال الاجتماع الحادي والثلاثين لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين، في المنامة بمملكة البحرين.
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