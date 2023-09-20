جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية تناقش تحضيرات مؤتمر الخليج للمياه

وأشاد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بنجاح‭ ‬انعقاد‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬القطرية‭ "‬أشغال‭"‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وحضر‭ ‬افتتاحها‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المهندي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والباحثين‭ ‬المهتمين‭ ‬بموضوع‭ ‬الندوة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬موضوع‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬ناقشت‭ ‬ظاهرة‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المحمود‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الندوة،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬ملخصات‭ ‬البحوث‭ ‬والأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الخليج‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬للمياه‭ ‬الذي‭ ‬سيقعد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬القطرية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬كهرماء‭)‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬أيضا‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجمعية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬المعني‭ ‬بمناقشة‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وملائمة‭: ‬الممارسات‭ ‬والتحديات‭ ‬والحلول‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬واسعة‭ ‬وفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭.‬

هذا،‭ ‬وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعمال‭ ‬اللجان‭ ‬العلمية،‭ ‬شؤون‭ ‬الأعضاء،‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمار‭ ‬والإعلام‭ ‬المنجزة‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة،‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬حسابات‭ ‬الجمعية‭ ‬وتعيين‭ ‬مدقق‭ ‬الحسابات،‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المستقبلية‭ ‬وانعقاد‭ ‬الندوات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والورش‭ ‬التدريبية‭ ‬كندوة‭ ‬‮«‬اللائحة‭ ‬الفنية‭ ‬الخليجية‭ ‬لأدوات‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقعد‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬الفعلي‭ ‬والمرئي‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمهتمين‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬إما‭ ‬حضورياً‭ ‬أو‭ ‬افتراضياً،‭ ‬والتي‭ ‬ستنظمها‭ ‬الجمعية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التقييس‭ ‬للتعريف‭ ‬بأهم‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬باللائحة‭ ‬ومناقشة‭ ‬طرق‭ ‬تنفيذها‭ ‬المثلى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬اللائحة‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لشؤون‭ ‬التقييس‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وستدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلزامي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬ايضاً‭ ‬انعقاد‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬عديمة‭ ‬الدخل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬العربية‭ ‬لمرافق‭ ‬المياه‭ ‬ ACWUA ‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬المياه‭ ‬المعبأة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وكالة‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬بوزارة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬والزراعية‭ ‬وموارد‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬