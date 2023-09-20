وزراء العمل الخليجيون يبحثون إجراءات تسهيل توظيف وانتقال مواطني دول التعاون لغرض العمل

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأسواق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تأهيل‭ ‬وتوظيف‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتسهيل‭ ‬انتقال‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬الخليجية‭ ‬بين‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬وفقاً‭ ‬لمبادئها‭ ‬ومساراتها‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل،‭ ‬ودراسة‭ ‬تطوير‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العمالية‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باحتفاظها‭ ‬بالمستوى‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬حول‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬منوهين‭ ‬بمستوى‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حماية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحماية‭ ‬العمال‭.‬

ويبحث‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتسهيل‭ ‬توظيف‭ ‬وانتقال‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬لغرض‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬تجاه‭ ‬مساواتها‭ ‬بالقوى‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭. ‬كما‭ ‬يستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرامج‭ ‬والمشروعات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

ويناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخليجي‭ ‬أيضاً‭ ‬تطورات‭ ‬ومستجدات‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬وتأثيرات‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والتغير‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬العمل‭ ‬والتأثيرات‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬ووضع‭ ‬التوصيات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬فقد‭ ‬الوظائف‭ ‬عبر‭ ‬سياسات‭ ‬التعلم‭ ‬المستمر‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭. ‬