وزراء العمل الخليجيون يبحثون إجراءات تسهيل توظيف وانتقال مواطني دول التعاون لغرض العمل

وزراء العمل الخليجيون يبحثون إجراءات تسهيل توظيف وانتقال مواطني دول التعاون لغرض العمل
التاريخ
9/20/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أمس الأربعاء، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من 19-20 سبتمبر الجاري، بمشاركة الوزراء المعنيين بالعمل في دول مجلس التعاون.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأتي في إطار حرص المملكة على دعم العمل الخليجي المشترك وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في الارتقاء بأسواق العمل الخليجية وتبادل التجارب الناجحة خاصة فيما يتعلق بخطط وبرامج تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الخليجية بين أسواق العمل الخليجية وفقاً لمبادئها ومساراتها المشتركة.
وأشار وزير العمل إلى دور هذا اللقاء الخليجي في تفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل، ودراسة تطوير الأدوات التشريعية في دول المجلس لمواكبة التطور في المجالات العمالية.
وقد أشاد وزراء العمل بدول المجلس بما حققته مملكة البحرين باحتفاظها بالمستوى الأول ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص لعام 2023، وذلك للعام السادس على التوالي، منوهين بمستوى التقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد حماية القوى العاملة، إضافة إلى المكانة التي تتمتع بها البحرين في مجال الالتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وحماية العمال.
ويبحث وزراء العمل بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لتسهيل توظيف وانتقال مواطني دول المجلس لغرض العمل وما قامت به تجاه مساواتها بالقوى العاملة من المواطنين. كما يستعرض الاجتماع البرامج والمشروعات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في المحافل الدولية.
ويناقش الاجتماع الخليجي أيضاً تطورات ومستجدات أسواق العمل وتأثيرات التطور التكنولوجي والتغير في أنماط العمل والتأثيرات المحتملة على القوى العاملة ووضع التوصيات الكفيلة بالحد من فقد الوظائف عبر سياسات التعلم المستمر وبرامج التدريب وإعادة التأهيل.
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