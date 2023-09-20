Thursday, 21 September 2023 05:13 GMT

وزراء العمل الخليجيون يبحثون إجراءات تسهيل توظيف وانتقال مواطني دول التعاون لغرض العمل

9/20/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭-‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأسواق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تأهيل‭ ‬وتوظيف‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتسهيل‭ ‬انتقال‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬الخليجية‭ ‬بين‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬وفقاً‭ ‬لمبادئها‭ ‬ومساراتها‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل،‭ ‬ودراسة‭ ‬تطوير‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العمالية‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باحتفاظها‭ ‬بالمستوى‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬حول‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬منوهين‭ ‬بمستوى‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حماية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحماية‭ ‬العمال‭.‬

ويبحث‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتسهيل‭ ‬توظيف‭ ‬وانتقال‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬لغرض‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬تجاه‭ ‬مساواتها‭ ‬بالقوى‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭. ‬كما‭ ‬يستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرامج‭ ‬والمشروعات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

ويناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخليجي‭ ‬أيضاً‭ ‬تطورات‭ ‬ومستجدات‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬وتأثيرات‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والتغير‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬العمل‭ ‬والتأثيرات‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬ووضع‭ ‬التوصيات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬فقد‭ ‬الوظائف‭ ‬عبر‭ ‬سياسات‭ ‬التعلم‭ ‬المستمر‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭. ‬

MENAFN20092023000055011008ID1107109643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث