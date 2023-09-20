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وزير الخارجية: البحرين شريك فاعل في ترسيخ السلام والازدهار العالمي

9/20/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد بالمبادرات الملكية الرائدة في اليوم الدولي للسلام

أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالنهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الحكيم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬دعائم‭ ‬السلام‭ ‬والحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬مزدهرة،‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لعالم‭ ‬ينهض‭ ‬بالتعايش‭ ‬والتضامن‭ ‬والعدالة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬الرخاء‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الأسرة‭ ‬البشرية‭.‬‮

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الـ21‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭: ‬طموحنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمبادئ‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬إرثها‭ ‬الإنساني‭ ‬والحضاري‭ ‬العريق،‭ ‬وثوابتها‭ ‬الدستورية‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والعدل‭ ‬والخير‭ ‬والاحترام‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بين‭ ‬الجميع،‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬والتعصب‭ ‬والكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬أو‭ ‬الطائفية‭ ‬أو‭ ‬العنصرية‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬فاعلة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬السلام‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الآخرين،‭ ‬وانتهاج‭ ‬الحوار‭ ‬والسبل‭ ‬السلمية‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬كافة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مساندة‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬وحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬سلمية‭ ‬مستدامة‭ ‬للأزمات‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬والسودان‭ ‬وليبيا‭ ‬وغيرها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الدولية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬واستعادة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وتجنيب‭ ‬العالم‭ ‬تداعياتها‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الغذاء‭ ‬والطاقة‭.‬

وعبر‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬لجهود‭ ‬التكامل‭ ‬الإقليمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استكمال‭ ‬مقومات‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمنظومتين‭ ‬الدفاعية‭ ‬والأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬والتضامن‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وتطوير‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لواشنطن،‭ ‬باعتبارها‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬الثنائي‭ ‬والشراكة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الرائدة‭ ‬المعززة‭ ‬للتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬بتدشين‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬كوثيقة‭ ‬عالمية‭ ‬لاحترام‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية،‭ ‬ومبادرات‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وتوقيع‭ ‬إعلان‭ ‬تأييد‭ ‬السلام‭ ‬واتفاق‭ ‬المبادئ
الابراهيمية‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬وتنظيم‭ ‬مؤتمرات‭ ‬عالمية‭ ‬للحوار‭ ‬الديني‭ ‬والحضاري،‭ ‬وإطلاق‭ ‬جوائز‭ ‬دولية‭ ‬لدعم‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬إيمانًا‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭- ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬لقداسة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬بأن‭: ‬‮«‬السلام‭ ‬هو‭ ‬طريقنا‭ ‬الوحيد‭ ‬نحو‭ ‬الأمل‭ ‬بمستقبل‭ ‬آمن‭ ‬يسوده‭ ‬الوئام‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬‮

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ورئاستها‭ ‬لحوار‭ ‬التعاون‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وتوليها‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬رئاسة‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬كشريك‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬والغذائي،‭ ‬وحماية‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬وإمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب،‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬ومواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬آليات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الوقائية‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات،‭ ‬وتوطيد‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح،‭ ‬والتضامن‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لمعاناة‭ ‬ملايين‭ ‬البشر‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والكوارث‭ ‬والأزمات‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالرؤية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنيها‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬فاعلة‭ ‬تعزز‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬والمستقرة‭ ‬والمزدهرة‭ ‬للمملكة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬رسالتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬والثوابت‭ ‬القومية‭ ‬الراسخة،‭ ‬وإنجاز‭ ‬أولويات‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬ومشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-2026‭) ‬بشأن‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وحفظ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬كركائز‭ ‬أساسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬

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