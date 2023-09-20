الحكومة ملتزمة بالاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية

381 مليون دينار العجز الفعلي في الأشهر الستة الأولى من العام

الفريق الحكومي يؤكد الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي

الجانبان أكدا أهمية استمرار العمل المشترك على رفع كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه

عقدت‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬وذلك‭ ‬لاستعراض‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭. ‬

وترأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الحكومي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬والمهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بكلا‭ ‬المجلسين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬





وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬الجانبان‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬استهدفت‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكد‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وفق‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬التزام‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬بالاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬وبمستويات‭ ‬الصرف‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬ومنها‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬التأثير‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬إلى‭ ‬تطلعه‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬نمواً‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬زيادة‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬برامج‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنويّ‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬الفعلية‭ ‬المحصلة‭ ‬1 , 441‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المصروفات‭ ‬العامة،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المصروفات‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬النتائج‭

‬الإقفال‭ ‬نصف‭ ‬سنوي‭ ‬لنفس‭ ‬السنة‭ ‬مبلغًا‭ ‬قدره‭ ‬1 , 823‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬محققةً‭ ‬انخفاضاً‭ ‬قدره‭ ‬2 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بتقديرات‭ ‬ميزانية‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬ونتيجةً‭ ‬لهذه‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬العامة،‭ ‬فإن‭ ‬العجز‭ ‬الفعلي‭ ‬للإقفال‭ ‬النصف‭ ‬سنوي‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬381‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض‭ ‬توافقات‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬والالتزام‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬فيها،‭ ‬ومنها‭:‬

‭- ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بأهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬النفقات‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التوازن‭ ‬حسب‭ ‬الخطة‭ ‬والأهداف‭ ‬المرحلية‭ ‬الموضوعة‭ ‬لذلك‭.‬

‭- ‬تحديد‭ ‬الأولوية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المطلوبة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الطرق‭ ‬ومشاريع‭ ‬البلديات‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭.‬

‭- ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬لزيادة‭ ‬رواتب‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتعزيز‭ ‬أفضلية‭ ‬توظيفهم‭.‬

‭- ‬رفع‭ ‬رسوم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬للتوظيف‭.‬

‭- ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للموظفين‭ ‬البحرينيين‭.‬

‭- ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سن‭ ‬التشريع‭ ‬اللازم‭ ‬لاستقطاع‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬فوائض‭ ‬صندوق‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬لصالح‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭).‬

‭- ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬من‭ (‬125‭ ‬إلى‭ ‬165‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭) ‬للذين‭ ‬تقل‭ ‬معاشاتهم‭ ‬التقاعدية‭ ‬عن‭ ‬1500‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ (‬150‭ ‬إلى‭ ‬190‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭) ‬للذين‭ ‬تقل‭ ‬معاشاتهم‭ ‬التقاعدية‭ ‬عن‭ ‬700‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً،‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬92 % ‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭.‬

‭- ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬من‭ (‬60‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭) ‬ومن‭ (‬50‭ ‬إلى‭ ‬85‭ ‬دينارا‭ ‬شهرياً‭)‬،‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬94 % ‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬

‭- ‬مضاعفة‭ ‬الدعم‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الشديدة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭.‬

‭- ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬بمقدار‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لتغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للعامين‭ ‬2023-2024‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬واستمرار‭ ‬دعم‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬مسكنه‭ ‬الأول‭ ‬لخدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬تعرفة‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬عليه‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثنائي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمبادرة‭ ‬الحكومة‭ ‬بعرض‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مستجدات‭ ‬الشأن‭ ‬المالي‭ ‬والأداء‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أولويات‭ ‬وبرامج‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬لبرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوافقات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬الأول،‭ ‬وخاصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬نوعية،‭ ‬وتحسين‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬الوظائف،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المحفزة‭ ‬والمنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بجانب‭ ‬دور‭ ‬وإسهامات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬ومنها‭ ‬تعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الوظيفية‭ ‬للموظف‭ ‬البحريني‭ ‬ورفع‭ ‬الأداء‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومستقبله‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023م،‭ ‬تعكس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬التنفيذية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وخفض‭ ‬نسب‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الطموحة،‭ ‬وخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬معاليه‭ ‬بالجهود‭ ‬القيّمة‭ ‬والمتابعة‭ ‬الفاعلة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لاستدامة‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬التفصيلية‭ ‬للنتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬تُظهر‭ ‬تضافر‭ ‬العمل‭ ‬والتفاني‭ ‬والإخلاص‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بمختلف‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وتترجم‭ ‬إسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬حصد‭ ‬المنجزات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬يؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونجاح‭ ‬السياسة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الحكومة،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬التشاور‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬الموضوعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬سيواصل‭ ‬جهوده‭ ‬ومساعيه‭ ‬لتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬لضمان‭ ‬مواءمتها‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬خطاها‭ ‬تجاه‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬التنموية‭ ‬بعزم‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين،‭ ‬وبتعاون‭ ‬وتكامل‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬وسعيهم‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مبادرات‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وخطط‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬دائم‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ومواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإيجابي‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬والذي‭ ‬يضع‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬دائماً‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬هدفاً‭ ‬أساسياً‭ ‬وغاية‭ ‬مثلى‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحطات‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬