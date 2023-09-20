محمد بن سلمان: إذا حازت إيران سلاحا نوويا لا بد لنا من حيازته

محمد بن سلمان: إذا حازت إيران سلاحا نوويا لا بد لنا من حيازته
التاريخ
9/20/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل.
وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية بثت فجر الخميس، أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.
وتابع ولي العهد السعودي قائلاً في هذا الشأن «نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية»، مشيراً إلى أن «أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم».
وشدد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.
في شأن آخر قال ولي العهد السعودي إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأمريكا.
كذلك أوضح أن القضية الفلسطينية مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
قال ولي العهد السعودي في المقابلة إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.
وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين «كل يوم نقترب أكثر».
وبثت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية في تمام الساعة 1 صباحاً بتوقيت الرياض (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.
وكانت القناة قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.
وتكتسب مُقابلة ولي العهد السعودي المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.
MENAFN20092023000055011008ID1107109638
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