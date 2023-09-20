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محمد بن سلمان: إذا حازت إيران سلاحا نوويا لا بد لنا من حيازته

9/20/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬حازت‭ ‬إيران‭ ‬سلاحا‭ ‬نوويا‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬حيازته‭ ‬بالمثل‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬بثت‭ ‬فجر‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭.‬

وتابع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬قائلاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬دولة‭ ‬تستخدم‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يتحمل‭ ‬هيروشيما‭ ‬جديدة‭.‬

في‭ ‬شأن‭ ‬آخر‭ ‬قال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬إن‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬كان‭ ‬عدوا‭ ‬للسعودية‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬عدوا‭ ‬لأمريكا‭.‬

كذلك‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬لمسألة‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

قال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لكن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تظل‭ ‬مهمة‭ ‬للمفاوضات‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬وصف‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ ‬نقترب‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

وبثت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬1‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الرياض‭ (‬الخميس‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭) ‬مُقابلة‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬أجراها‭ ‬معه‭ ‬كبير‭ ‬المُذيعين‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬بريت‭ ‬باير‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نيوم‭.‬

وكانت‭ ‬القناة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬بيانًا‭ ‬إعلاميًا،‭ ‬نوهت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المُقابلة‭ ‬ستُغطي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة‭ ‬والعلاقات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وستُذاع‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ Special ‭ ‬ Report ‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬لسموه‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬إخبارية‭ ‬أمريكية‭ ‬كبرى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وتكتسب‭ ‬مُقابلة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬المُرتقبة‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لكونها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تحولات‭ ‬ومُستجدات‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭.‬

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