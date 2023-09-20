الملك يترأس اجتماع مجلس الدفاع الأعلى

الاتفاقية الشاملة تسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للبلدين والمنطقة

ترأس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬







وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬النتائج‭ ‬المثمرة‭ ‬للزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬برئاسة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬بنتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬التاريخي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للبلدين‭ ‬والمنطقة‭ ‬بما‭ ‬يفتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬للتنمية،‭ ‬مقدراً‭ ‬جلالته‭ ‬الجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬والبناءة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬الإسهامات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتواصلة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لتوفير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة‭ ‬للأشقاء،‭ ‬ومساهماتها‭ ‬الخيرة‭ ‬للإغاثة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ودولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬معرباً‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإغاثة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬والمثمر‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وحرصهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بأداء‭ ‬واجباتهم‭ ‬السامية‭ ‬ببسالة‭ ‬وعزم‭ ‬لا‭ ‬يلين،‭ ‬حماية‭ ‬للوطن‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬مكتسباته‭ ‬وأمن‭ ‬مواطنيه‭ ‬الكرام‭. ‬