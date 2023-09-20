الملك يترأس اجتماع مجلس الدفاع الأعلى

الملك يترأس اجتماع مجلس الدفاع الأعلى
التاريخ
9/20/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نتائج مثمرة لزيارة ولي العهد رئيس الوزراء للولايات المتحدة
الاتفاقية الشاملة تسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للبلدين والمنطقة
ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الأعلى، اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، الذي عُقد أمس في قصر الصخير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس النتائج المثمرة للزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث أشاد المجلس برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الأعلى، بنتائج الزيارة التي تم خلالها التوقيع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون التاريخي بين البلدين الصديقين نحو مزيدٍ من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للبلدين والمنطقة بما يفتح مسارات أوسع للتنمية، مقدراً جلالته الجهود المثمرة والبناءة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لإنجاح هذه الزيارة.
كما أثنى جلالته على الإسهامات الإنسانية المتواصلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء، ومساهماتها الخيرة للإغاثة في المملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة، معرباً جلالة الملك المعظم عن شكره واعتزازه بجميع المشاركين في عمليات الإغاثة وكل من أسهم في نجاحها.
كما أشاد بالعمل الدؤوب والمثمر الذي تقوم به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، وحرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم السامية ببسالة وعزم لا يلين، حماية للوطن والذود عن مكتسباته وأمن مواطنيه الكرام.
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